Serhijus Beskrestnovas, taip pat žinomas savo šaukinio vardu „Serhiy Flesh“ nurodė, kad Rusijos pajėgos pradėjo naudoti dronus su uždara sparno konfigūracija, tiksliau – žiedine arba žiedinio sparno struktūra – operacijose, nukreiptose prieš Ukrainos karinius objektus.
Jis pažymėjo, kad šie dronai neseniai buvo pastebėti skraidantys Ukrainos oro erdvėje ir, atrodo, yra suprojektuoti tiek žvalgybos perėmimui, tiek antžeminiams puolimams.
Pranešama, kad konstrukciją sudaro žiedo formos aerodinaminė struktūra, apgaubianti FPV drono rėmą. Ši konfigūracija, aviacijos inžinerijoje žinoma kaip uždara arba žiedinė sparno konstrukcija, gali pagerinti keliamąsias savybes ir sumažinti sparno ilgį, o tai savo ruožtu padidina drono pakeliamą svorį ir potencialiai padidina veikimo nuotolį.
Nors tiksli šių dronų rūšis ir gamintojas dar nėra patvirtinti, panašios žiedinių sparnų dronų konstrukcijos anksčiau buvo demonstruojamos Rusijos valstybinėse žiniasklaidos priemonėse. Jos buvo priskirtos įmonei „Šag v piriot“ („Žingsnis į priekį“), įsikūrusiai Jelecko rajone, Lipecko srityje, Rusijoje.
Ankstesnėse reklaminėse medžiagose matyti modeliai apima „Kometa“ dronų seriją. Remiantis atvirais šaltiniais ir ankstesnėmis Rusijos demonstracijomis, egzistuoja mažiausiai du „Kometa“ variantai: vienas pagamintas kaip oro perėmėjas, naudojantis kinetinius metodus priešininko dronams neutralizuoti, ir didesnis variantas, kurio veikimo nuotolis yra daugiau nei 50 km, skirtas smogiamiesiems skrydžiams prieš antžeminius taikinius – kuris, kaip pranešama, yra ginkluotas sprogstamaisiais užtaisais.
Lieka neaišku, kiek plačiai šie nauji dronai yra naudojami ir kiek jie pasirodė esą veiksmingi operatyvinių sąlygų metu. Ukrainos pareigūnai nėra paskelbę oficialaus pareiškimo apie sistemos kovines savybes, rašo „Defence Blog“.