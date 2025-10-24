Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Mokslas ir ITIšmanyk

Artėja LMA prezidento rinkimai

2025 m. spalio 24 d. 17:11
2025 m. spalio 28 d., antradienį, 13 val. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius), įvyks Lietuvos mokslų akademijos prezidento rinkimai.
Daugiau nuotraukų (1)
Juose dalyvaus trys kandidatai: informatikas akad. Gintautas Dzemyda, teisininkas akad. Vytautas Nekrošius ir fizikas akad. Artūras Žukauskas. Renginio metu kandidatai visuotinio susirinkimo nariams pristatys savo programas, atsakys į klausimus.
Dabartinio LMA prezidento akad. Jūro Banio ir prezidiumo narių kadencija baigiasi 2026 m. sausio 31 d.
Pagal LMA statuto 40 p. LMA prezidento rinkimai organizuojami ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki Mokslų akademijos prezidento kadencijos pabaigos. Kadencija trunka ketverius metus.
Lietuvos mokslų akademijaPrezidentasRinkimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.