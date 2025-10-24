Artėja LMA prezidento rinkimai

Juose dalyvaus trys kandidatai: informatikas akad. Gintautas Dzemyda, teisininkas akad. Vytautas Nekrošius ir fizikas akad. Artūras Žukauskas. Renginio metu kandidatai visuotinio susirinkimo nariams pristatys savo programas, atsakys į klausimus.
Dabartinio LMA prezidento akad. Jūro Banio ir prezidiumo narių kadencija baigiasi 2026 m. sausio 31 d.
Pagal LMA statuto 40 p. LMA prezidento rinkimai organizuojami ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki Mokslų akademijos prezidento kadencijos pabaigos. Kadencija trunka ketverius metus.