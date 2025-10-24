Lrytas Premium prenumerata tik
ES šalys narės pasisakė už amžiaus ribų nustatymą norint naudotis socialiniais tinklais

2025 m. spalio 24 d. 10:45
Lina Linkevičiūtė
Europos Sąjungos (ES) lyderiai pasisakė už amžiaus ribų nustatymą norint naudotis socialinių tinklų platformomis, tačiau aiškiai pabrėžė, kad neketina perduoti Briuseliui savo nacionalinių kompetencijų šiuo klausimu.
„Europos Vadovų Taryba akcentuoja nepilnamečių apsaugos svarbą, be kita ko, pasitelkiant skaitmeninį pilnametystės amžių, skirtą prieigai prie socialinių tinklų, gerbiant nacionalines kompetencijas“, – sakoma pareiškime, kuris buvo priimtas ketvirtadienį Briuselyje vykusiame ES viršūnių susitikime.
Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen neseniai suteikė naują postūmį šioms diskusijoms, kai paragino ES mastu įvesti minimalų naudojimosi socialiniais tinklais amžių. Ekspertų grupė iki metų pabaigos turėtų pristatyti rekomendacijas dėl geriausio sprendimo.
Pasak Komisijos atstovo, galima ir reikia padaryti daugiau, siekiant geriau apsaugoti vaikus internete.
U. von der Leyen palygino galimą socialinių tinklų amžiaus ribą su tabako ir alkoholio vartojimo apribojimais. Ji taip pat atkreipė dėmesį į Australiją, kurios parlamentas 2024 m. lapkritį priėmė įstatymą, apribojantį vaikų ir paauglių prieigą prie socialinių tinklų. Vadovaujantis naujosiomis taisyklėmis, platformas galės pasiekti tik 16 m. ir vyresni vartotojai. Atitinkama priemonė turėtų įsigalioti gruodį.
EK jau dirba prie amžiaus apribojimų techninių pagrindų. Komisija kuria patvirtinimo programėlę, kuria siekiama apsaugoti nepilnamečius internete. Tikslas yra sukurti patikimas amžiaus patvirtinimo sistemas turiniui, kuris nėra tinkamas nepilnamečiams.
