Remiantis ataskaita, dokumentai atskleidžia naują informaciją apie raketų tiekimo Rusijos ginkluotosioms pajėgoms mastą ir finansinę apimtį 2024–2027 m. laikotarpiu, paneigdami ilgametę spekuliaciją, kurią skatino prieštaringi ekspertų komentarai ir patikrintų duomenų trūkumas, rašo „Defence Blog“.
Ataskaitoje pabrėžiama, kad Kremliaus raketų smūgiai Ukrainos miestams ir strateginei infrastruktūrai buvo labai priklausomi nuo tolimojo nuotolio ginklų, kurių pavadinimai dabar yra gerai žinomi Ukrainos visuomenei: kruizinės raketos „Kalibr“ ir „Kh-101“, balistinės raketos „Iskander“ ir naujesnės sistemos „Kinžal“ bei „Cirkon“.
Viena iš dažniausiai naudojamų sausumos puolimo sistemų yra kruizinė raketa „9M728“, kuri yra „Iskander-K“ dalis. Ši raketa, kurios veikimo nuotolis yra 500 kilometrų, o kovinė galvutė sveria 480 kilogramų, tebėra pagrindinis Rusijos giluminio smūgio pajėgumų elementas. „Militarnyj“ pranešė, kad „Novator“ projektavimo biuras 2024–2025 m. gavo mažiausiai du užsakymus, kurių bendra vertė – 303 raketos. Vienos raketos kaina svyravo nuo 135 iki 142 milijonų rublių – arba maždaug 1,5 milijono JAV dolerių.
Tuo pačiu metu Rusijos gynybos ministerija pirmą kartą užsakė partiją modernizuotų raketų „9M729“, kurių nuotolis, kaip pranešama, viršija 2000 kilometrų. Ši raketa, dėl kurios JAV pateikė kaltinimus, kurie 2019 m. lėmė Vidutinio nuotolio branduolinių ginklų sutarties žlugimą, yra nesuderinama su esamomis „Iskander“ sistemomis ir jai reikalinga speciali „Iskander-M1“ paleidimo platforma. „Militarnyj“ teigimu, 2025 m. buvo užsakyta 95 tokios raketos, kurių kaina – 146 mln. rublių – arba nuo 1,4 iki 1,8 mln. dolerių už vieną.
Jūrinė raketa „3M14 Kalibr“ yra leidžiama iš Rusijos fregatų, korvečių, povandeninių laivų ir Juodosios jūros laivyno laivų. Rusijos gynybos ministerija pasirašė dvi dideles sutartis: vieną dėl 240 raketų pristatymo 2022–2024 m., o antrąją dėl 450 raketų pristatymo 2025–2026 m. Remiantis „Militarnyj“ peržiūrėtais dokumentais, vidutinė raketos kaina siekė 168 mln. rublių – arba apie 2 mln. JAV dolerių.
Branduolinė versija „3M14S buvo užsakyta ribotu 56 vienetų kiekiu, kurį planuojama pristatyti 2024–2026 m. Gamybos kaina, kaip numatoma, svyruos priklausomai nuo rublio kurso ir bus nuo 175 iki 190 milijonų rublių arba nuo 2 iki 2,3 milijono JAV dolerių.
Rusijos iš oro paleidžiama kryptinė raketa „Kh-101“, oficialiai žinoma kaip „Izdelije 504AP“, yra brangiausia ir techniškai pažangiausia iš triados. Ji turi elektroninio karo kontrpiemones ir infraraudonųjų spindulių nukreipiklius, leidžiančiais jai išvengti šilumą fiksuojančių oro gynybos sistemų. „Kh-101,“ kurios veikimo nuotolis yra daugiau nei 2500 kilometrų, gamina „Raduga“ ir jas leidžia strateginiai bombonešiai „Tu-95MSM“ bei „Tu-160“. „Militarnyj“ pažymėjo, kad „Raduga“ 2024 m. gavo sutartis dėl 525 raketų, kurių kaina yra 164 mln. rublių (apie 2 mln. JAV dolerių) už vieną. 2025 m. buvo sudarytos sutartys dėl papildomų 700 raketų, kurių kaina svyruoja nuo 171 iki 194 mln. rublių – arba nuo 2 iki 2,4 mln. JAV dolerių.
Kita dokumentuose minima raketa yra „Kh-BD“, dar vadinama „Izdelije 506“, kurią Rusijos valstybinė žiniasklaida pristato kaip „Kh-101“ įpėdinė. „Raduga“ gavo užsakymus 32 vienetams 2024 ir 2026 metais, įskaitant įprastines ir branduolines versijas. Vieneto kaina buvo 337 milijonai rublių, arba 4,2 milijono JAV dolerių. Nors iš pradžių ji buvo suprojektuota būsimam PAK DA bombonešiui, tikimasi, kad ji bus integruota į modernizuotas „Tu-160M“ platformas.
Balistinių raketų gamyba, kuriai vadovauja Kolomnoje įsikūrusi KBM, tebėra pagrindinė Rusijos priemonė, skirta sustiprintiems arba didelės vertės kariniams tikslams pasiekti. „9M723 Iskander-M“, galinti nugabenti 500 kilogramų naudingąjį krovinį iki 500 kilometrų, gaminama su keliomis kovinėmis galvutėmis. „Militarnyj“ atskleidė, kad 2024 ir 2025 m. Rusija užsakė keturių variantų 1202 balistines raketas, kurių kainos svyruoja nuo 189 iki 238 milijonų rublių – arba maždaug nuo 2,4 iki 3 milijonų JAV dolerių.
Be to, 2025 m. užsakyta 18 raketų „9M723–2“ (manoma, kad tai yra tolimosios distancijos „Iskander-1000“), kurių kaina – 221 mln. rublių, arba 2,5 mln. JAV dolerių.
„Kinžal“ raketų, kurias Rusija vadina hipergarsinėmis sistemomis, taip pat užsakoma vis daugiau. Jos pagamintos remiantis „Iskander“ platforma, paleidžiamos iš orlaivių „MiG-31K“ ir viduriniame skrydžio etape pasiekia greitį, viršijantį 5 machus. Tačiau, kaip nurodė „Militarnyj“, prieš susidūrimą raketos greitis žymiai sumažėja, todėl ji tampa pažeidžiama ir gali būti perimta, kaip parodė sėkmingi „Patriot“ veiksmai. KBM buvo sudarytos sutartys dėl 44 „Kinžal“ raketų 2024 m. ir dar 144 raketų 2025 m., o vieneto kaina siekia 366 mln. rublių – arba 4,5 mln. dolerių.
„Militarnyj“ taip pat pranešė apie raketą „3M22 Cirkon“ – dvigubos paskirties priešlaivinę ir sausumos puolimo sistemą, kuri, kaip pranešama, 2024 m. buvo dislokuota Kryme. Nors jos veiksmingumas lieka neaiškus, gynybos ministerija pasirašė sutartis dėl 80 vienetų tiekimo kasmet nuo 2024 iki 2026 m. Kaina prasidėjo nuo 420 mln. rublių už raketą ir pakilo iki 450 mln. rublių – kas prilygsta maždaug 5,2–5,6 mln. JAV dolerių.
Ši analizė pateikia vieną iš aiškiausių vaizdų apie finansinį ir pramoninį pagrindą, kuriuo remiasi Rusijos raketų kampanija. Anot „Militarnyj“, duomenys atspindi ne tik tikrąsias šių ginklų sąnaudas, bet ir tai, kaip Rusija teikia pirmenybę gamybai ir modernizavimui, nepaisydama Vakarų sankcijų ir didėjančių nuostolių mūšio lauke, rašo „Defence Blog“.