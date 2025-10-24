Užfiksavo dar vieną rusų karo nusikaltimą: dronais medžiojo civilius

Kalbama apie „atvirą genocidą“ prieš civilius gyventojus Donecko srityje, pabrėžė 12-osios brigados „Azov“ kariai.
Rusijos FPV drono nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip operatoriai sąmoningai nukreipia droną į laukuose dirbančius ukrainiečių ūkininkus.
Nukentėjo žemės ūkio technika – traktorius ir sunkvežimis, kuriuos vietos gyventojai naudojo derliui nuimti.
Vaizdo įrašo komentaruose Rusijos kariškiai ciniškai aptarinėja civilių „pataikavimą“, žmonių medžioklę paversdami pramoga.
Pasak Ukrainos kariškių, tai ne pirmas kartas, kai okupantai puola neginkluotus civilius gyventojus ir civilinę įrangą fronto zonose.
„Tokie veiksmai yra šiurkštus Ženevos konvencijų pažeidimas ir patvirtina sisteminį karo nusikaltimų, kuriuos Rusijos Federacija vykdo prieš civilius Ukrainos gyventojus, pobūdį“, – teigia ukrainiečiai.
Be to, jie skelbia, kad vaizdo įrašo medžiaga jau perduota atitinkamoms struktūroms dokumentuoti ir toliau perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui.
Kiekvienas tokių nusikaltimų atvejis bus užfiksuotas, ir anksčiau ar vėliau Rusijos karo nusikaltėliai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, pabrėžia 12-oji „Azovo“ brigada.
