Įvertino Ukrainos ir Rusijos tankų parengtį ir nuostolius: skaičiai niūrus, kaltininkas aiškus

Interviu radijo stočiai „Radio Svoboda“ jis paaiškino, kad operatyviniai batalionai retai kada turi daugiau nei keletą veikiančių tankų. „Vietoj 30 ar 40 tankų batalione, geriausiu atveju penki ar šeši yra tinkami kovai, kartais tik du ar trys“, – sakė M. Salamakha.
Tankų vadai tampa vis atsargesni, taupydami savo ribotus išteklius lemiamoms užduotims. „Jie laikomi paskutiniaisiais karališkais argumentais mūšio lauke“, – pažymėjo specialistas. Daliniai, kurie nesupranta tankų vaidmens, dažnai juos naudoja netinkamai, dėl to patiriama nereikalingų nuostolių. „Jie siunčia tanką į priekį tik tam, kad pademonstruotų pėstininkams, kad turi paramą – tokiose operacijose mes juos prarandame“, – sakė jis.
Karui įžengus į ketvirtus metus, tiek Ukraina, tiek Rusija susiduria su mūšio lauko sąlygomis, kurios smarkiai riboja tankų manevringumą. Plačiai paplitęs dronų naudojimas – žvalgybai, ugnies nukreipimui ir tiesioginiam puolimui – pavertė kovos zonas didelės rizikos aplinka bet kokiam šarvuočių judėjimui.
M. Salamakha sakė, kad tankai gali būti pažeidžiami juos dislokuojant net 10 kilometrų atstumu nuo fronto linijos. „Kai tik tankai pastebimi, greitai seka dronų atakos, naudojant įvairias taktines technikas ir dronų tipus“, – teigė jis.
Ukraina karo pradžioje turėjo apie 800 tankų, kurie buvo eksploatuojami – ir dar 600, kurie buvo saugomi. „Mes niekada neturėjome daugiau nei 1500 tankų, kurie būtų buvę eksploatuojami vienu metu, – sakė jis. Šiandien tik trečdalis – o kai kuriais atvejais tik penktadalis – laikomi parengtais kovai.
Rusija savo ruožtu, nuo plataus masto įsiveržimo pradžios 2022 m. prarado beveik 4000 tankų, rodo atvirųjų šaltinių žvalgybos grupės „Oryx“, kuri stebi vizualiai patvirtintus nuostolius, duomenys. Remiantis ta pačia metodika, Ukrainos tankų nuostoliai yra maždaug 100.
M. Salamakha pabrėžė, kad dronų gausa, nuolatinė stebėsena ir gilus žvalgybos darbas dabar yra pagrindiniai tankų įgulų iššūkiai. „Netgi užpakalinės kolonos yra pasiekiamos“, – sakė jis, pridurdamas, kad vien šarvuočiai nebėra garantija išlikti gyviems kovos lauke, kuris nuolat stebimas iš viršaus, rašo „Defence Blog“.
