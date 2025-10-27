Skambinti galima be mobiliojo ryšio: štai kas yra „Wi-Fi Calling“

„Wi-Fi Calling“ leidžia žmonėms išlikti pasiekiamiems net ir ten, kur mobilusis signalas nepasiekia – pavyzdžiui, rūsiuose, pastatuose su storomis sienomis ar atokesnėse vietovėse. Tai patogus ir nemokamas būdas užtikrinti ryšį visur, kur yra internetas“, – sako RRT elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovė Rita Liuokaitytė.
Paslauga veikia taip pat, kaip įprastas telefono ryšys – naudojamas tas pats numeris, taikomi tie patys tarifai, o vartotojui skambutis atrodo ir veikia įprastai. Skiriasi tik tai, kad vietoje mobiliojo tinklo naudojamas interneto ryšys per „Wi-Fi“.
„Didžiausia šios technologijos nauda – patikimas ryšys visur, kur yra internetas. „Wi-Fi Calling“ padeda išvengti situacijų, kai žmogus negali paskambinti ar priimti skambučio vien todėl, kad jo vietovėje mobiliojo ryšio signalas silpnas ar nestabilus“, – pažymi R. Liuokaitytė.
Ši technologija ypač naudinga gyventojams, kurie dirba ar mokosi nuotoliniu būdu, o jų darbo vietose mobiliojo ryšio signalas ne visada stiprus. Ji taip pat padeda išlaikyti geresnę garso kokybę, kai ryšys pereina iš mobiliojo tinklo į „Wi-Fi“ ir atgal – vartotojas šio perėjimo net nepajunta.
Kad paslauga veiktų, reikia, kad telefono modelis palaikytų „Wi-Fi Calling“ funkciją, ji būtų įjungta telefono nustatymuose ir konkretus įrenginys būtų palaikomas mobiliojo ryšio operatoriaus tinkle.
„Wi-Fi Calling“ aktyvuojama paprastai:
- iPhone telefonuose: Nustatymai → Mobilusis ryšys → Skambinimas per „Wi-Fi“ → Įjungti;
- Android telefonuose: Nustatymai → Ryšiai → „Wi-Fi skambinimas“ → Įjungti.
Skambinant per „Wi-Fi“ papildomų mokesčių nėra – taikomi įprasti tarifai pagal vartotojo turimą mobiliojo ryšio planą.
Visi pagrindiniai mobiliojo ryšio operatoriai Lietuvoje – „Bitė“, „Telia“ ir „Tele2“ – palaiko šią technologiją ir savo svetainėse pateikia išsamius palaikomų įrenginių sąrašus bei instrukcijas: