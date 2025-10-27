Štai, kas ryja jūsų telefono atmintį: patarė, kaip ją greitai atlaisvinti

Duomenų švara – patikimo telefono pagrindas
Pirmasis žingsnis – atsarginė duomenų kopija. „Prieš pradedant trinti failus ar programas, svarbu pasirūpinti, kad nepradingtų tai, kas svarbu. Atsarginės kopijos debesijoje ar išorinėje laikmenoje – tai skaitmeninės higienos pradžia“, – sako „Tele2“ inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius.
Debesų paslaugos, tokios kaip „iCloud“, „Google Drive“ ar „Dropbox“, leidžia patogiai saugoti informaciją, tačiau net ir jos turi ribas. Todėl vertėtų turėti atsarginį svarbių dokumentų variantą – pavyzdžiui, išoriniame diske ar USB atmintinėje.
Nuotraukų archyvavimas – mažais žingsniais
Viena didžiausių telefono atminties „valgytojų“ – nuotraukos. Daug jų niekada daugiau neperžvelgiame, bet vis tiek laikome „šiaip, dėl visa ko“.
A. Lukošius įspėja: trindami sinchronizuotas nuotraukas iš telefono, jas ištrinsite ir iš debesijos. Todėl prieš tai vertėtų jas perkelti kitur – į „Dropbox“ ar išorinį diską.
„Paprasčiausias būdas palaipsniui susitvarkyti galeriją – kasdien peržvelgti nuotraukas, darytas tą dieną ankstesniais metais. Tokiu būdu po truputį atsikratysite to, kas nebepatinka ar nebereikalinga“, – pataria inovacijų ekspertas.
Jo teigimu, vos keli tokie kasdieniai žingsniai leidžia per kelias savaites paversti chaotišką galeriją tvarkingu archyvu.
Trys paprasti būdai atlaisvinti vietos telefone
1. Išvalykite žinutes.
Daugelis nustemba sužinoję, kiek vietos užima senos žinutės su nuotraukomis ar GIF’ais. Užteks kelių paspaudimų: Settings > General > iPhone Storage > Messages – ten pasirinkite Review Large Attachments ir ištrinkite nereikalingus priedus. Pusvalandis darbo gali sugrąžinti net iki 25 GB vietos.
2. Pašalinkite nenaudojamas programėles.
Skyriuje „iPhone Storage“ galima greitai pamatyti, kurios aplikacijos užima daugiausia vietos. Pašalinkite tai, ko nenaudojate – tai ne tik atlaisvins atmintį, bet ir padės telefonui veikti sparčiau.
3. Sutvarkykite el. paštą.
Jei el. pašte tūkstančiai neperskaitytų laiškų, „Gmail“ leidžia visus pažymėti kaip skaitytus vienu veiksmu. Tai akimirksniu suteikia aiškumo ir lengvumo – tiek galvoje, tiek pašto dėžutėje.