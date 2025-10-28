Rusija neteko dar vieno modernaus karo sraigtasparnio su visa įgula

Apie spalio 27 d. įvykusį incidentą pirmą kartą pranešė „Militarnyj“, išanalizavę kelis Kremliui palankių karinių tinklaraštininkų ir neoficialių Rusijos gynybos kanalų pareiškimus.
Anksti ryte Rusijos „Telegram“ kanalai pradėjo skelbti pranešimus, kad sudužo „Ka-52“, o žinomi kariniai tinklaraštininkai vėliau patvirtino, kad įgula neišgyveno. Tačiau nė vienas iš Rusijos šaltinių nenurodė avarijos priežasties.
Pasak „Militarnyj“, Ukrainos pareigūnai neprisiėmė atsakomybės už sraigtasparnio numušimą – o tai rodo, kad avarija greičiausiai įvyko dėl techninės gedimo ar piloto klaidos.
Rusijos koviniai sraigtasparniai dažnai skraido labai žemai ir dideliu greičiu, kad išvengtų Ukrainos oro gynybos sistemų ir dronų aptikimo – o tai padidina susidūrimo ar mechaninio gedimo riziką.
„Ka-52“, pagamintas „Kamov“ ir eksploatuojamas Rusijos kosminių pajėgų, yra skirtas kovoti su šarvuotąja technika, priešo orlaiviais ir antžeminiais taikiniais, taip pat vykdyti žvalgybos misijas. Jame yra įrengtos pažangios taikymo sistemomis, sunkioji ginkluotė ir tiksliai nukreipiami ginklai.
Nepaisant galingos ugnies galios ir pažangių jutiklių, „Ka-52“ pasirodė esantis pažeidžiamas Ukrainos trumpojo nuotolio oro gynybos sistemų ir nešiojamųjų oro gynybos sistemų (MANPAD). Nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios Ukrainos pajėgos ne kartą numušė „Ka-52“ sraigtasparnius įvairiuose regionuose, įskaitant Chersono ir Zaporižios apylinkes.
Remiantis nepriklausomu atvirųjų šaltinių žvalgybos šaltiniu „Oryx“, nuo 2022 m. vasario 24 d. Rusija prarado mažiausiai 64 sraigtasparnius „Ka-52“.
Dar vieno „Ka-52“ praradimas pabrėžia nuolatinius iššūkius Rusijos puolamųjų aviacijos vienetams, kurie toliau susiduria su nuostoliais dėl kovinių veiksmų ir mechaninių gedimų. „Ka-52“ parkas atliko svarbų vaidmenį Rusijos operacijose fronto linijoje, teikdamas oro paramą ir smogiamąjį pajėgumą, tačiau patyrė didelių nuostolių dėl Ukrainos plečiamos oro gynybos tinklo, rašo „Defence Blog“.
Remiantis atviraisiais šaltiniais, vieno „Ka-52“ kaina – apie 16 milijonų JAV dolerių.
karo aviacijasraigtasparniskarinis sraigtasparnis
