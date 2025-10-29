Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Mokslas ir ITIšmanyk

„Nvidia“ investuoja milijardą dolerių į „Nokia“

2025 m. spalio 29 d. 11:23
Lrytas.lt
Amerikos technologijų bendrovė „Nvidia“ paskelbė, kad investuos milijardą dolerių – maždaug 860 milijonų eurų – į „Nokia“. Šios strateginės partnerystės tikslas – paspartinti dirbtinio intelekto technologijų taikymą 5G ir 6G tinkluose.
Daugiau nuotraukų (1)
Be DI pagrįstų mobiliųjų tinklų, taip pat kuriami duomenų centrų tinklai. Tikimasi, kad „Nokia“ vis labiau įsitrauks į su DI susijusią veiklą. Suomijos kompanija ateityje galės pasiūlyti „Nvidia“ technologijomis paremtus įrenginius mobiliųjų tinklų reikmėms.
Tikimasi, kad dirbtinio intelekto technologijos pagerins tinklų veikimą. Mobilieji tinklai leidžia kurti, pavyzdžiui, autonominius automobilius ir išmaniuosius akinius.
Pasak „Yle“, amerikiečių telekomunikacijų operatorius „T-Mobile“ paskelbė, kad kitais metais pradės testuoti „Nokia“ sukurtus „Nvidia“ įranga paremtus mobiliųjų tinklų įrenginius. Tikimasi, kad produktai bus prieinami platesniam komerciniam naudojimui 2027 m.
Dėl tikslinio pasiūlymo „Nvidia“ taps antruoju didžiausiu „Nokia“ savininku.
Po partnerystės su „Nvidia“ „Nokia“ akcijų kaina Helsinkio vertybinių popierių biržoje smarkiai pakilo, rašo „Verkkouutiset“.
IT verslasdirbtinis intelektas5G
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.