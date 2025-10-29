„Nvidia“ investuoja milijardą dolerių į „Nokia“

Be DI pagrįstų mobiliųjų tinklų, taip pat kuriami duomenų centrų tinklai. Tikimasi, kad „Nokia“ vis labiau įsitrauks į su DI susijusią veiklą. Suomijos kompanija ateityje galės pasiūlyti „Nvidia“ technologijomis paremtus įrenginius mobiliųjų tinklų reikmėms.
Tikimasi, kad dirbtinio intelekto technologijos pagerins tinklų veikimą. Mobilieji tinklai leidžia kurti, pavyzdžiui, autonominius automobilius ir išmaniuosius akinius.
Pasak „Yle“, amerikiečių telekomunikacijų operatorius „T-Mobile“ paskelbė, kad kitais metais pradės testuoti „Nokia“ sukurtus „Nvidia“ įranga paremtus mobiliųjų tinklų įrenginius. Tikimasi, kad produktai bus prieinami platesniam komerciniam naudojimui 2027 m.
Dėl tikslinio pasiūlymo „Nvidia“ taps antruoju didžiausiu „Nokia“ savininku.
Po partnerystės su „Nvidia“ „Nokia“ akcijų kaina Helsinkio vertybinių popierių biržoje smarkiai pakilo, rašo „Verkkouutiset“.
IT verslasdirbtinis intelektas5G
