Dėl rusų šnipinėjimo lėktuvo virš Baltijos jūros Lenkija pakėlė naikintuvus

Pasak vadovybių, du Lenkijos karinių oro pajėgų naikintuvai „MiG-29“ buvo pakelti į orą, kad identifikuotų ir palydėtų Rusijos lėktuvą, kuris skrido tarptautiniame oro erdvėje virš Baltijos jūros. Pranešime patvirtinta, kad „Il-20“ nepateko į Lenkijos oro erdvę.
„Lenkijos naikintuvai sėkmingai perėmė, vizualiai identifikavo ir palydėjo Rusijos Federacijos lėktuvą iš atsakomybės zonos“, – teigiama pranešime. Operacija buvo atlikta „greitai, efektyviai ir saugiai“.
Remiantis Lenkijos ginkluotųjų pajėgų paskelbtomis nuotraukomis, perimtas lėktuvas buvo identifikuotas kaip „Iljušin Il-20M“ su Rusijos kosminių pajėgų serijos numeriu „RF-95671“ ir konstrukcijos numeriu „173011501“.
Rusijos karinių oro pajėgų eksploatuojamas „Il-20M“ yra turbopropellerinis žvalgybos orlaivis, skirtas signalų ir elektroninės žvalgybos misijoms. Šio tipo Rusijos orlaiviai dažnai pastebimi virš Baltijos jūros, kur NATO valstybės narės nuolat vykdo oro policijos operacijas, siekdamos atgrasyti ir stebėti karinius rusų skrydžius netoli sąjungininkų sienų.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė pabrėžė, kad nacionalinės oro erdvės vientisumo išlaikymas lieka nuolatinė misija. „Lenkijos oro erdvės apsauga yra ne tik pareiga, bet ir kasdienė mūsų karių, kurie visiškai atsidavę saugo mūsų šalies saugumą, misija“, – teigiama vadovybių pareiškime.
„MiG-29“ pakėlimas – Lenkijos indėlis į NATO integruotą oro ir raketų gynybos sistemą, kuri užtikrina greito reagavimo aprėptį visame aljanso rytiniame flange, rašo „Defence Blog“.
„Lenkijos ginkluotosios pajėgos yra nuolat pasirengusios reaguoti į bet kokį pavojų ir ginti Lenkijos oro erdvės suverenumą“, – teigiama pareiškime.
Rusijos „Il-20M“ skrydis prisideda prie pastaraisiais mėnesiais Baltijos regione vykdomų žvalgybinių skrydžių, kurių daugelis vykdomi be atsakiklių ar ryšio su civiline oro eismo kontrole. Lenkijos pareigūnai teigė, kad oro pajėgos toliau vykdys šias misijas, laikydamosi savo įsipareigojimų nacionalinės ir NATO kolektyvinės gynybos srityje.
karo aviacijaRusijaLenkija
