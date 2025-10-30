Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvoje atidarytas trečiasis dronų mokymų centras „Airtech“

2025 m. spalio 30 d. 12:06
Jonavoje trečiadienį atidarytas dronų mokymų centras „Airtech“, kuriame vaikai galės įgyti dronų valdymo ir konstravimo įgūdžių, pranešė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA).
Agentūros duomenimis, į Jonavoje naujai atverto centro rengiamus mokymus jau užsirašė 101 moksleivis, o iki metų pabaigos tikimasi, kad šis skaičius išaugs iki 150. Tai jau trečiasis toks centras Lietuvoje bei antrasis Kauno regione.
„Airtech“ dronų mokymų centrai be Jonavos taip pat veikia Tauragėje ir Kėdainiuose. Planuojama, kad jau šiais mokslo metais „Airtech“ būreliuose dronų valdymo bei konstravimo įgūdžių įgis 800 vaikų ir jaunuolių.
Kitąmet numatoma centro plėtra į dar mažiausiai 3 šalies regionus. Planuojama, kad iki 2028 metų Lietuvoje veiks mažiausiai 9 tokie centrai ir bus apmokyta 7 tūkst. vaikų ir 1,7 tūkst. suaugusiųjų.
