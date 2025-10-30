Perspėja: dar šiemet Lietuvos pašonėje atsiras naujasis Rusijos ginklas

„Rusijos Federacija ir Baltarusija yra sudariusios susitarimus dėl mobiliųjų antžeminių raketų sistemų su vidutinio nuotolio balistinėmis raketomis „Orešnik“ dislokavimo Baltarusijos teritorijoje. Preliminari informacija rodo, kad jos bus dislokuotos Mogiliovo regione iki 2025 m. pabaigos“, – teigiama žvalgybos dokumente.
Nors techniniai „Orešnik“ sistemos duomenys tebėra slapti, jos priskyrimas vidutinio nuotolio balistinėms raketoms rodo, kad raketos veikimo nuotolis gali siekti nuo 1000 iki 5500 kilometrų – o tai, priklausomai nuo paleidimo parametrų, yra pakankamai, kad kelti grėsmę pagrindinėms Europos sostinėms, įskaitant Varšuvą, Berlyną ir galbūt net Paryžių. Jei tai pasitvirtins, sistemos dislokavimas Baltarusijoje būtų pirmasis žinomas tokių ginklų dislokavimas Europoje nuo Šaltojo karo pabaigos.
Ukrainos žvalgyba pabrėžia, kad dislokavimas smarkiai padidintų Rusijos smogiamąjį pajėgumą tiek Ukrainos vakariniuose regionuose, tiek NATO rytiniame flange. Baltarusijoje dislokuotos raketos leistų Rusijos pajėgoms apeiti tam tikrus oro gynybos koridorius, sutrumpintų skrydžio laiką ir sumažintų Europos raketinės gynybos sistemų aptikimo galimybes, rašo „Defense Express“.
ginkluotėraketosbalistinė raketa
Rodyti daugiau žymių