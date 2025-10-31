„Skaylink“ grupę įsigijo „Vodafone“

Per penkerius metus, bendradarbiaujant su „Waterland“, „Skaylink“ augo ir įsitvirtino Vokietijos ir Europos rinkose kaip viena pirmaujančių debesijos paslaugų tiekėjų.
Sandoris žymi naują bendrovės plėtros etapą, kuomet bus susitelkta į „Vodafone“, kaip globalaus telekomunikacijų tiekėjo ir bendrovės, kaip valdomų IT, debesijos, DevOps sprendimų lyderio tarpusavio veiklos sinergiją verslui ir klientams.
Šiandien bendrovė Europoje generuoja daugiau nei 100 mln. eurų pajamų, įmonių grupėje dirba daugiau nei 500 žmonių, iš jų 100 – Lietuvoje.
Bendrovė užima ypač tvirtas pozicijos Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje, sėkmingai išsiplėtė Danijoje, už plėtrą Lietuvoje ir Baltijos šalyse atsakinga UAB „BTT Group“ („Skaylink Lithuania“).
Pasak grupės akcininko ir vadovo Donato Zavecko, tai istorinė diena Lietuvai. Tai vienas didesnių, jei ne didžiausias sandoris technologijų rinkoje, kurio vertė – 204 milijonai JAV dolerių. Lietuvoje ir Baltijos šalyse rinkos milžinė „Vodafone“, vertinama 21,9 mlrd. Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, šiandien listinguojama Londono biržoje, pradeda veikti ne kaip partnerė, o kaip rinkos žaidėja.
„Technologijų rinkoje esu nuo 2007-ųjų. Per šiuos metus įmonė transformavosi, visada siekiau, kad mano komanda verslui pirmoji rinkoje siūlytų moderniausias paslaugas ir gebėtų kokybiškai jas teikti. Buvome pirmojo privačios debesijos kūrėjai Lietuvoje, per tuos metus savo paslaugų portfelį išplėtėme taip, kad šiandien mūsų klientai atsisako nuosavo IT skyriaus ir visą technologijų infrastruktūros valdymą bei priežiūrą patiki mums. Dabar mano ir komandos dėmesio centre – DI sprendimai verslui, nuo absoliučiai elementarių, iki visiškai unikalių“, – sako D. Zaveckas.
Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, bendrovės misija – lydėti įmones jų skaitmeninės transformacijos ir migracijos į debesiją kelyje. Šiuo metu bendrovė modernizuoja IT ir debesijos infrastruktūras daugiau nei 1000 klientų – nuo smulkaus ir vidutinio verslo iki tarptautinių korporacijų. Lietuvoje bendrovė aptarnauja daugiau nei 400 klientų. Debesijos paslaugų gigantai „Microsoft“ ir AWS, kurie yra strateginiai bendrovės verslo partneriai, ne kartą įmonę pripažino kaip pirmaujančią debesų paslaugų partnerę.
Strateginė bendrovės veikla sutelkta į aukšto našumo debesijos sprendimų, pagrįstų „Microsoft Azure“ ir „Amazon Web Services“ (AWS) projektavimą, diegimą ir valdymą. Įmonė padeda klientams saugiai ir efektyviai migruoti į debesijos platformas, optimizuoti turimus debesijos resursus, diegia modernius sprendimus, orientuotus į sistemų, veikiančių debesijoje, našumą. Taip pat įgyvendina individualius projektus, siekiantiems aukščiausios atitikties direktyvoms, duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo standartams. Jau dabar bendrovė aktyviai investuoja į dirbtinio intelekto, kaip esminio verslo augimo variklio, sprendimus, padėdama klientams juos kurti ir diegti.
Pastaraisiais metais įmonė organiškai augo visose verslo srityse. Drauge su „Waterland“ struktūravo ir išplėtė savo paslaugų portfelį taip, kad būtų tarpusavyje darniai integruotų technologijų paslaugų partnerė verslui ir viešajam sektoriui. Pasak „Waterland“ vykdančiojo partnerio Gregoro Hengsto, per pastaruosius metus „Skaylink“ pademonstravo įspūdingą vidinį augimą siekiant lyderystės rinkoje.
Sandoris tarp bendrovių bus užbaigtas 2026 m. kovą. Tai priklauso nuo įprastų reguliacijos reikalavimų ir patvirtinimų.