Arimuose rado 300 metų senumo sidabro lobį

Romualdas ir Beata Jóźwiakai dirbo žemės sklype Didžiųjų Bukowiecų, esančiame šiaurės rytų Lenkijoje – ir arimuose rinkdami akmenis, aptiko monetas.
Susisiekus su vietos pareigūnais, netrukus atvyko archeologai, o tolesni kasinėjimai atskleidė daugiau monetų ir papildomų artefaktų – įskaitant indų, kuriuose originaliai buvo paslėptas lobis, fragmentus.
Iš viso buvo identifikuota 162 monetos, datuojamos 1660–1679 m., taip pat keraminių indų fragmentai, vario lydinio žiedai, medalionas su Mergelės Marijos atvaizdu, parakas, sagos ir kiti kasdienio naudojimo daiktai.
Kasinėjimų metu taip pat buvo rastos XVII a. akmens statinio liekanos.
Regionas, kuriame buvo rastas lobis, kadaise buvo prie sienos su Prūsija, ir jame gyveno kilmingieji. Bukowiecų kaimas buvo įkurtas XIII arba XIV amžiuje.
Archeologas Damianas Swatas, vadovavęs kasinėjimų komandai, Lenkijos spaudos agentūrai pranešė, kad tarp radinių buvo ir moteriškos diržo sagties fragmentas, panašus į sagtis, saugomas Prahos pilyje Čekijoje ir šiaurės rytų Vokietijos mieste Perleberge.
Radiniai buvo perduoti netoliese esančiam Pasienio muziejui Działdowo mieste ir bus eksponuojami lankytojams nuo 2026 m. pradžios.
Šis radinys nėra pirmasis tokio pobūdžio radinys Lenkijoje per pastaruosius mėnesius. Praėjusį mėnesį mėgėjas archeologas aptiko vieną iš didžiausių tokio pobūdžio radinių šalyje – atkasė apie 5000 XVII a. monetų.
Šių metų kovo mėnesį pietų Lenkijos miške taip pat buvo atkasti šimtai sidabrinių monetų – ir keturi reti XV a. aukso dukatai, rašo „TVP World“.
archeologijaLenkijalobis
Rodyti daugiau žymių