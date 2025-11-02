Žaidimo „Pokémon Legends: Z-A“ apžvalga: tiek vaikams, tiek suaugusiems

Beveik Paryžius
„Pokemon Legends: Z-A“ veiksmas vyksta fiktyviame Lumiose mieste, kuris yra akivaizdžiai įkvėptas Paryžiaus. Tiesa, žaidimų serijos kontekste tai nėra nauja lokacija, nes Lumiose vyko ir žaidimų „Pokemon X“ ir „Y“ veiksmas, tik penkeri metai iki naujosios dalies įvykių. Staigus laukinių „Pokemonų“ antplūdis į šio miesto ribas iššaukė konfliktus tarp jų ir ten gyvenančių žmonių, todėl mieste reikėjo įkurti „laukines zonas“, kad „Pokemonus“ izoliuoti. Į šią įtemptą aplinką atvykstame traukiniu ir mes, žaidėjai.
Akivaizdu, kad mūsų valdomo veikėjo tikslas buvo tiesiog turizmas, bet kadangi tai žaidimas – esame iš karto priimami į grupę, kuri save vadina „Team MZ“ ir yra pasiryžusi dienos metu saugoti miestą, o naktimis treniruotis tam, kad galėtų varžytis geriausio „Pokemonų“ trenerio „Z-A Royale“ reitinguose.
Daugiau nei 100 šalutinių užduočių
Niekada anksčiau „Pokemon“ žaidimo aplinka nebuvo tokia neatskiriama nuo jo istorijos ir plėtojamų temų. Tiek visi personažai, tiek siužetas yra glaudžiai susiję su Lumiose miestu ir vietine bendruomene. Čia mes turime draugų komandą, kuri su mumis leidžia laiką viešbutyje ir nuolat pasirodo mieste tam, kad padėtų kovoje ar atsakytų į bet kokį kylantį klausimą.
Naujasis „Legends: Z-A“ taip pat yra pilnas šalutinių užduočių, kurios suteikia mums daug galimybių susipažinti su miesto gyventojais. Viso žaidime yra 39 pagrindinės siužetinės misijos ir virš 100 šalutinių misijų, kurios ir suris liūto dalį mūsų laiko. Jei uoliai vykdysite didžiąją dalį šalutinių misijų, nes jos periodiškai atsirakins mums progresuojant žaidime, nusiteikite titrus pasiekti po gerų 30 ar net 40 valandų.
Tiesa, šalutinės misijos nebus nei kažkokios gilios bei stebinančios scenarijumi, tiesiog dažnai jos papirks arba savo originalumu, arba humoru. Galite stebėtis, bet „Pokemon: Legends Z-A“ tikrai nustebina būtent šiais aspektais ir nors šalutinių misijų virš 100 – vis tiek jos tarpusavyje beveik nesikartoja ir geba išlikti pakankamai skirtingos.
Bendražmogiški klausimai
Įdomu ir tai, kad šio žaidimo istorija sumaniai paliečia politinis ar bendruomeniškumo aspektus. Mūsų tikslas čia yra ne vien tapti stipriausiu „Pokemonų“ treneriu bei surinkti juos visus, bet ir apsaugoti miestą nuo piktavalių. Žaidimo eigoje susidursime su įvairiais personažais, kurie dažnai turės skirtingų idėjų apie tai, ko iš tikrųjų reikia Lumiose miestui.
Dar dažniau šie personažai nesutars tarpusavyje, o tai labai dažnai primins šiuolaikinę realybę: pavyzdžiui, kaip spręsti situacijas, kai kelios skirtingos žmonių grupės gyvena toje pačioje erdvėje, bet turi labai skirtingus poreikius ir kuriems iš tų poreikių reikėtų teikti pirmenybę? Ką daryti, jei patys poreikiai prieštarauja vieni kitiems? Tiesioginių atsakymų žaidime mums niekas nesivargina pateikti ant lėkštutės, bet čia rasime įdomių metaforų apie egzistuojančias pilietines ir aplinkosaugos problemas.
Žaidimo našumas
Gerai, o dabar metas trumpam užsukti pas dramblį kambaryje, kuris lydėjo pastaruosius „Pokemon“ žaidimus, ypač ant senesnės konsolės – koks gi našumas ir ar žaidimas stabiliai veikia? Bent jau žaidžiant bei testuojant „Nintendo Switch 2“ versiją, „Pokemon Legends: Z-A“ veikė sklandžiai ir nuosekliai 60 FPS greičiu. Neteko pastebėti, kad kurių nors personažų animacijos judėtų lėtai, taip pat nepasitaikė žaidimo klaidų ar „bugų“. Beje, džiugu ir tai, kad krovimosi langai čia labai greiti bei primena šiuolaikinės konsolių kartos standartus.
Grafiškai žaidimas yra pakankamai patrauklus, bet kalnų šioje srityje nenuverčia. Pavyzdžiui, pastatų interjerai, kuriuos galime pamatyti, yra detalūs, spalvingi, jaukūs ir nepasikartojantys, be to, kažkiek neįkyriai imituoja Paryžiaus estetiką. Personažų modeliai taip pat yra išraiškingesni nei anksčiau, o kompiuterio valdomi personažai dizainai vizualiai įvairesni nei praeituose „Pokemon“ žaidimuose, nes buvo pridėti seniai laukti smulkūs akcentai, pavyzdžiui, išskirtiniai veido bruožai ir skirtingų spalvų apranga. Mūsų valdomo personažo aprangos pasirinkimas taip pat yra gana geras, turėsime nemažai pasirinkimo galimybių. Čia nebus pagal lytį priskirtų drabužių, o tam tikrais atvejais galėsime derinti striukų, marškinių, diržų ar kitų daiktų spalvas, kad sukurtume įvairesnius įvaizdžius.
Beje, tai, kad „Pokemon Legends: Z-A“ pasaulis yra mažesnis nei praeitose dalyse, tampa kone didžiausiu šio žaidimo privalumu. Turėdami mažesnę teritoriją, kūrėjai sugebėjo labiau ją apgyvendinti, pripildyti daiktais, todėl žaidimo pasaulis nebėra toks tuščias ir perdėm didelis kaip anksčiau. Benaršydami naująjį „Legends: Z-A“ pasaulį galėsime aptikti netgi slaptus retesnius „Pokemonus“. Nors dauguma jų ganysis specialiose „laukinėse zonose“, kai vis dar tykos mūsų miesto gatvėse ar užkabariuose, todėl juos surasti bus tikrai įdomu.
Atnaujinta kovų sistema
Žinoma, ir dar vienas svarbiausių šio žaidimo atnaujinimų, lyginant su praeitomis dalimis, kovų sistema. Čia taip pat turėsime kautis valdydami savo „Pokemonus“ – o kaipgi be to – tik šį kartą kovos sistema yra aktyvi, nebe grįsta ėjimas, todėl „Legends: Z-A“ yra panašus į tipinį veiksmo žaidimą. Vietoje seniau buvusių ėjimų, mes galėsime laisvai valdyti savo „Pokemoną“ po kovos lauką, galėsime mėginti ir išvengti priešininkų atakų, o rinkdamiesi iš skirtingų judesių ar atakų, galėsime pulti patys. Nors ši kovos sistema skamba paprastai, ji turi ir savo gylį: ilgainiui pradėsime netgi strateguoti skirtingas savo „Pokemonų“ pozicijas, atakas bei jų eiliškumą ar kurį „Pokemoną“ naudoti priklausomai nuo priešininkų pasirinkimo ar besikeičiančių situacijų.
Tiesa, žaidime turėsime ir nuolat kilti „Z-A Royale“ reitinge, tad berenkant taškus kas naktį galėsime susikauti su skirtingais „Pokemonų“ treneriais, juos įveikti bei užimti jų vietą reitinge. Šis reitingas ir kilimas jo laiptais nėra šalutinė veikla, nes kartais kilti reitinge mus vers siužetinės misijos. Todėl nuo šito nepabėgsime, bet tai ir nėra kažkas neįkandamo ar sunkaus, todėl kartais teks tik apsišarvoti kantrybe. Ir nėra taip, kad visos šios kovos yra vienodos, o skirsis tik treneriai prieš kuriuos kovosime. Tikrai dažnai pasitaiko, kad treneriai prieš mus išleidžia netipinius „Pokemonus“, jų derinius, o taip pat kovų metų pasitaikys ir kitokių netikėtumų.
Džiugus verdiktas
Taigi, žaidimas „Pokemon Legends: Z-A“ yra vienas geriausių „Pokemon“ serijos žaidimų, kuris daug dalykų padaro ne tik užtikrintai, bet ir išties gerai. Čia turime ne tokį didelį, bet tikrai gerai veiklomis bei daiktais užpildytą žaidimo pasaulį, įdomius veikėjus bei tai, kaip jie įausti į istoriją ir nors pasikeitusią, bet tikrai įtraukią kovos sistemą. Taip pat tai žaidimas, kuriame tikrai rasite daug šalutinių misijų, o tikėtina, kad jų visų net ir neišbandysite.
Kadangi neteko išbandyti, nieko negalime pasakyti apie pirmajai „Switch“ konsolei skirtą žaidimo versiją, bet bent jau žaidžiant „Switch 2“ šis žaidimas yra tikrai vertas dėmesio, net jei apie „Pokemonus“ žinote mažai. Tai – puiki vieta pradėti pažintį su šia serija, na, o įprasti gerbėjai gali taip pat lengviau atsidusti – pagaliau žaidimas, kuris nedaro gėdos nei „Pokemonų“ vardui, nei panašaus pobūdžio žaidimams.
kompiuteriniai žaidimaiIT apžvalgaIT apžvalgos
