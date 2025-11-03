Rusija į vandenį nuleido povandeninį laivą, galintį gabenti branduoliniu ginklu apginkluotą droną

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad povandeninis laivas buvo nuleistas į vandenį Sevmašo laivų statykloje Severodvinske – vienoje iš pagrindinių šalies karinių jūrų laivų statybos įmonių.
Pasak ministerijos, ceremonija pažymėjo laivo išplaukimą iš surinkimo doko, o nuleidimo vaizdo įrašas buvo pasidalintas ministerijos oficialiuose socialinių tinklų paskyrose. „Chabarovskas“ buvo suprojektuotas Centrinio jūrų inžinerijos projektavimo biuro „Rubin“, kuris yra vienas iš pagrindinių Rusijos branduolinių povandeninių laivų flotilės kūrėjų.
Gynybos ministras Andrejus Belousovas sakė, kad laivas „leis sėkmingai vykdyti užduotis, užtikrinančias Rusijos jūrų sienų saugumą ir ginančias jos nacionalinius interesus įvairiose pasaulio vandenynų dalyse“. Jis pridūrė, kad povandeninis laivas yra apginkluotas „moderniais jūrų povandeniniais ginklais, įskaitant įvairios paskirties robotų sistemas“.
Povandeninio laivo kūrimas sulaukė dėmesio, nes, kaip pranešama, tai pirmasis laivas, specialiai sukurtas gabenti povandeninį droną „Poseidon“ – branduolinę, branduoliniais ginklais apginkluotą sistemą, skirtą tolimiems smūgiams iš po vandens paviršiaus. „Poseidon“, kartais vadinamą „paskutinės dienos ginklu“, Maskva pristatė kaip atgrasymo priemonę, galinčią išvengti raketinės gynybos.
Nors Rusijos pareigūnai reklamuoja „Poseidon“ sistemą kaip svarbią savo strateginio atgrasymo priemonę, Vakarų analitikai toliau abejoja jos operatyviniu parengtumu ir numatytu naudojimu. Pentagonas ir sąjungininkų žvalgybos tarnybos atidžiai stebi šią programą nuo tada, kai 2015 m. apie jos egzistavimą pirmą kartą pranešė Rusijos valstybinė televizija.
Spalio 29 d. Vladimiras Putinas paskelbė apie tai, ką jis pavadino „sėkmingu „Poseidon“ drono bandymu“. Įrenginys su branduoline varomąja jėga buvo paleistas iš povandeninio laivo ir veikė tam tikrą laiką. Minėtas pareiškimas buvo vienas iš nedaugelio viešų pripažinimų apie vykstančius ginklo bandymus.
Maskvai „Chabarovsko“ paleidimas yra bandymas parodyti technologinį pažangumą didėjant įtampai su Vakarais. Rusijos karinio jūrų laivyno modernizavimo pastangos tęsiasi nepaisant sankcijų ir apribojimų gynybos pramonei, kuriuos lemia tebevykstantis karas Ukrainoje, rašo „Defence Blog“.
