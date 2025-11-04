Remiantis uždaru pranešimu, pateiktu Pietų Korėjos Nacionalinės Asamblėjos žvalgybos komitetui lapkričio 4 d., NIS pranešė, kad nuo rugsėjo į Rusiją perkeliama apie 5000 kareivių iš Šiaurės Korėjos statybos dalinių, o dislokavimas turėtų tęstis ir ateinančiais mėnesiais. Pranešama, kad kareiviai skiriami infrastruktūros atstatymo darbams Rusijos okupuotose teritorijose.
Toje pačioje ataskaitoje agentūra nurodė, kad beveik 10 000 Šiaurės Korėjos kareivių jau yra dislokuoti netoli Rusijos ir Ukrainos sienos, kur jiems pavesta vykdyti saugumo ir sargybos pareigas. NIS pridūrė, kad į regioną buvo nusiųsta dar 1000 kovinių inžinierių, kurie vykdys išminavimo operacijas.
„Šiaurė tęsią mokymo programas ir personalo atranką, numatydama tolesnį kareivių siuntimą“, – teigė agentūra, remdamasi komiteto pranešimais.
Žvalgybos tarnyba taip pat pabrėžė didėjantį susirūpinimą dėl Pchenjano bendradarbiavimo su Rusija ginklų kūrimo srityje, atkreipdama dėmesį į pažangą branduolinėse ir raketų programose, taip pat sparčią pažangą dronų technologijų srityje.
„Neseniai parodoje pristatytos kietojo kuro tarpkontinentinės balistinės raketos „Hwasong-20“ konstrukcija yra lengvesnė, o jos variklio sistema yra patobulinta, palyginti su „Hwasong-19“, – teigė NIS pridurdami, kad padidinta raketos kovinė galvutė gali leisti dislokuoti kelis kovinius užtaisus.
Agentūra taip pat įvertino, kad padedama Rusijos Šiaurės Korėja gerina savo raketų navigacijos tikslumą – ir įspėjo, kad jos bepiločių orlaivių (UAV) programa sparčiai pažengė į priekį bei kelia vis didesnį pavojų regiono saugumui. Tačiau NIS pažymėjo, kad tokie projektai kaip hipergarsinės raketos, žvalgybos palydovai ir eskadriniai minininkai vis dar yra ankstyvoje vystymo stadijoje ir „reikės nemažai laiko“, kol jie bus parengti eksploatacijai.
Ataskaitoje taip pat minimi dažni Šiaurės Korėjos ginkluotės pareigūnų vizitai į Rusiją, kuriuos NIS atidžiai stebi dėl galimo technologijų perdavimo. Žvalgybos pareigūnai teigė, kad tokie mainai galėtų išplėsti Šiaurės Korėjos prieigą prie tikslaus nukreipimo ir variklių technologijų, kurios ilgą laiką buvo ribojamos tarptautinių sankcijų, rašo „Defence Blog“.
Šiaurės KorėjaRusijakareiviai
