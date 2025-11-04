Žinios, kurios šviečia.
Rusija pristatė robotizuotą oro gynybos sistemą

2025 m. lapkričio 4 d. 08:33
Lrytas.lt
Rusijos gynybos įmonė „Gumič RTK“ tarptautinėje parodoje „Interpolitex 2025“ Maskvoje pristatė savo naują robotizuotą oro gynybos sistemą „Impulse-PVO“.
Ši sistema, skirta kovoti su žemai skraidančiais dronais naudojant kinetinius perėmėjus, pristatoma kaip mobilus, bepilotis atsakas į besikeičiančias oro grėsmes.
„Impulse-PVO“ turi aštuonis „dronų perėmimo“ užtaisus, kurių kiekvienas sveria 1,35 kg ir gali pasiekti greitį iki 200 km/h. Sistema suprojektuota naikinti mažas bepilotes oro sistemas (UAS) nenaudojant raketų, o tiesioginio smūgio kinetiniais sviediniais, paleidžiamais iš antžeminės robotizuotos platformos.
Pasak bendrovės, „Impulse-PVO“ veikia 700 MHz–6200 MHz dažnių spektre, todėl gali veikti sudėtingose elektromagnetinėse aplinkose. Kompaktiška sistema suprojektuota taip, kad ją būtų galima valdyti nuotoliniu būdu – ir yra platesnės strategijos, skirtos automatizuoti trumpųjų nuotolių oro gynybą mobilioms formuotėms ar kritinėms vietoms, dalis.
„Impulse-PVO“ platforma prisijungia prie naujos klasės robotų sistemų Rusijoje, kurios teikia pirmenybę autonominei arba nuotoliniu būdu valdomai pajėgų apsaugai. Nors tiksli sistemos diegimo data dar nėra atskleista, jos viešas debiutas vyksta plačiau nacionalinių pastangų prisitaikyti prie vis dažnesnio dronų naudojimo šiuolaikiniuose konfliktuose kontekste.
„Impulse-PVO“ sistema yra pigesnė alternatyva tradicinėms raketinėms trumpojo nuotolio oro gynybos sistemoms, todėl ją galima dislokuoti dideliuose plotuose, pavyzdžiui, transporto konvojų, priekinių operacijų bazių ar civilinės infrastruktūros teritorijose, rašo „Defence Blog“.
Pažymėtina, kad šių metų pradžioje Sankt Peterburge buvo pastebėta rankinė tos pačios sistemos versija, kurią nešėsi Vladimiro Putino asmeninės apsaugos komanda. Viešai pasirodžius mieste, buvo pastebėtas prezidento apsaugos padalinio narys su kompaktišku, FPV stiliaus dronu, pritaikytu kovai su UAS operacijoms. Drono perėmėjo buvimas atkreipė dėmesį dėl jo dydžio ir aiškiai kovai pritaikytos konfigūracijos.
Nors pareigūnai nekomentavo šio įrenginio, viešai matyti faktai rodo, kad „Impulse-PVO“ technologija jau pritaikoma ne tik įprastiniam kariniam naudojimui, bet ir artimos apsaugos bei VIP saugumo misijoms, apibendrina „Defence Blog“.
