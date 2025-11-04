Visiškas fiasko: ant minų užvažiavo ir upėje paskendo penkios rusų karo mašinos

Nesėkmingą operaciją užfiksavo Ukrainos 46-osios atskiriosios oro desanto brigados dronai. Kario Sergėjaus Lukašovo padarytas vaizdo įrašas rodo, kaip priešo technika įstrigo upėje – o po to ją sunaikino ukrainiečių FPV dronai.
Pasak brigados kario, rusai bandė persikelti per upę pasinaudodami tirštu rūku – kad išvengtų aptikimo iš oro. Tačiau ukrainiečių žvalgai iš anksto žinojo apie galimą atakos kryptį.
Upės sekluma buvo tankiai užminuota, todėl šarvuotos mašinos detonavo minas iškart po įvažiavimo į vandenį ir įstrigo purve, tapdamos lengvu taikiniu smogiamiesiems dronams.
Rusijos ataka buvo vykdyta iš okupuoto Jaltos kaimo Donecko srityje. Okupantai bandė prasiveržti prie Ukrainos desantininkų pozicijų netoli Filios kaimo Dnipropetrovsko srityje.
Šiam puolimui rusų kariai naudojo „T-72B3“ tankus – modernizuotą sovietinių „T-72“ versiją su papildomomis apsauginėmis grotelėmis nuo dronų, rašo „Militarnyj“.
karinė technikasunaikinimasRusijos tankai
