Avarinės signalizacijos imituojant sirenas bandymas Vilniuje: imamasi veiksmų, kad tokie atvejai nepasikartotų

PAGD nėra atsakingas už šį incidentą, tačiau Departamentas ėmėsi lyderystės, siekdamas išsiaiškinti situaciją ir užtikrinti, kad ateityje panašūs savavališki atvejai nepasikartotų.
PAGD kartu su Vilniaus miesto savivaldybe aptarė incidento aplinkybes, atliko teisinės bazės analizę ir inicijavo susitikimą su pastato valdytojais. Susitikimo metu numatyta vietoje įvertinti įrengtas vietines informavimo sistemas, nustatyti neatitikimus ir pateikti konkrečius nurodymus dėl jų šalinimo.
Įvertinus įvykio aplinkybes ir nustačius poreikį aiškiau reglamentuoti vietinių garsinių avarinio signalizavimo priemonių diegimą ir bandymus, teisinė bazė būtų tobulinama siekiant užtikrinti gyventojų perspėjimo sistemos saugumą ir patikimumą.
Kaip veikia perspėjimo sistema Lietuvoje
Šiuo metu visoje šalyje veikia 1164 perspėjimo sirenos. Jų vietas galima peržiūrėti interneto svetainėje www.lt72.lt arba mobiliojoje programėlėje LT72.
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą, Lietuvoje planuojama:
- įdiegti 275 naujas sirenas;
- prie centralizuotos valdymo sistemos prijungti dar 600 esamų sirenų;
- iki 2029 m. centralizuotai valdyti 1125 sirenas iš bendro 1438 sirenų tinklo.
Kartu diegiama daugiakanalė perspėjimo platforma, kuri leis per kelias sekundes informuoti gyventojus įvairiais kanalais – sirenomis, trumpaisiais pranešimais (GPIS), per radiją, televiziją ir mobiliąją programėlę.
Taip pat vyksta Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS) modernizavimas, siekiant pritaikyti ją naujausioms technologijoms ir pagerinti jos veikimą visoje Lietuvoje.
Gyventojų informavimo ir perspėjimo sistema testuojama ne rečiau kaip du kartus per metus, prieš tai apie tai viešai informuojant gyventojus per žiniasklaidą, socialinius tinklus ir savivaldybių kanalus.
Oficialių testų metu sirenos kaukia tris minutes, tuo pačiu metu gyventojams siunčiami trumpieji perspėjimo pranešimai, o iškart po testavimo per LRT televiziją ir radiją pateikiama papildoma informacija, kad vyksta pratybos.
Paskutinį kartą valstybinis gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimas buvo atliktas spalio 7 d., nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas 2025“ metu.