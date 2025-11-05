Modernus karių aprūpinimas – nuo pistoletų iki granatsvaidžių

Programa apima tris pagrindinius komponentus: modernią ginkluotę, atnaujintą ekipuotę ir funkcionalią aprangą, atitinkančią aukščiausius šiuolaikinius standartus. Šiai programai iki 2031 m. planuojama skirti apie 200 mln. eurų per metus. Tinkamai ginkluotas ir aprūpintas karys gali efektyviai vykdyti įvairaus pobūdžio užduotis bei būti pasiruošęs tiek atgrasymui, tiek gynybai.
Kario ginkluotė priklauso nuo jo užduočių – tai gali būti automatinis šautuvas, taikliojo šaulio ginklas arba kulkosvaidis. Be pagrindinės ginkluotės, kariams priskiriami optiniai ir lazeriniai taikikliai, naktinio matymo prietaisai bei kita reikalinga įranga.
Siekdama užtikrinti visapusišką aprūpinimą, ministerija planuoja įsigyti automatinius šautuvus, kulkosvaidžius, snaiperinius šautuvus, taiklaus šaulio ginklus, 84 mm prieštankinius granatsvaidžius, 40 mm povamzdinius ir automatinius granatsvaidžius bei begarsius snaiperinius šautuvus. Šių pirkimų bendra vertė siekia apie 256,4 mln. eurų. Ginkluotės ir amunicijos įsigijimo projektai vykdomi etapais 2024–2033 m. laikotarpiu.
2024 m. buvo pasirašyta 17 mln. eurų vertės sutartis dėl „Carl Gustaf“ 84 mm granatsvaidžių. 2026 m. planuojama pasirašyti naują sutartį dėl šių granatsvaidžių „Carl Gustaf“ II etapo (54 mln. eurų) su 30 proc. pramoniniu bendradarbiavimu, lauko treniruoklio pirkimo (2,1 mln. eurų). Taip pat 2026 m. planuojama pasirašyti sutartis dėl 9 mm pistoletų, automatinių šautuvų sistemų ir snaiperinių šautuvų, 2027 m. dėl taiklaus šaulio ginklo ir povamzdinio granatsvaidžio, o 2028 m. – dėl automatinių granatsvaidžių įsigijimo. Bendra visų projektų vertė siekia apie 40,6 mln. eurų.
Vieno modernaus kario aprūpinimo kaštai su visais šiais elementais svyruoja nuo 28 ir 39 tūkst. eurų, priklausomai nuo to, kokiu ginklu karys yra aprūpinimas. Dalis įsigyjamų priemonių skirta rezervo kariams bei atsargų kaupimui krizės atvejais.
Ateinančių trejų metų laikotarpiu įvairiai ekipuotei, aprangai ir ginkluotei planuojama išleisti apie 627,4 mln. eurų, o per artimiausią dešimtmetį – iki 1,7 mlrd. eurų.
Ypatingas dėmesys skiriamas rezervo karių aprūpinimui. Iki 2030 m. planuoja sukaupti nustatytą kiekį uniformų ir ekipuotės. Šiam tikslui įgyvendinti iki 2027 m. yra planuojama skirti 72 mln. eurų.