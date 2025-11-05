Sukūrė robotinius tankų naikintojus – gali veikti spiečiumi

Bendrovė patvirtino, kad jos prieštankinis variantas vadinasi „FireAnt“ – tai lengva, žemų kaštų bepilotė antžeminė transporto priemonė (UGV), skirta dirbti grupėmis, kurias valdo vienas operatorius, siekiant aptikti, sekti ir naikinti sunkiąją ginkluotę.
Bendrovės medžiagoje ši koncepcija apibūdinama trumpais šūkiais. „Vienas operatorius. Keli robotai. Begalinis taktinis pranašumas“, – teigia bendrovė ir reklamuoja „modulinius, žemų kaštų autonominius UGV spiečius, kurie dabar integruojami į žmogiškąsias formacijas“.
Pasak „Swarmbotics“, sistemos architektūra pabrėžia spiečiaus autonomiją su „koordinuotu elgesiu mišriose komandose ir misijose“ ir gebėjimu pagreitinti sprendimų priėmimo ciklus per „užduočių vykdymą realiuoju laiku, duomenų dalijimąsi ir naikinimo grandinės pagreitinimą“. Įmonė taip pat pabrėžia aplinkos atsparumą, atkreipdama dėmesį į IP67 standartą ir atsparumą dulkėms, karščiui, vibracijai ir smūgiams.
„Swarmbotics“ teigia, kad modulinis dizainas yra pagrindinis šio produkto bruožas: naudingasis krovinys gali būti greitai keičiamas lauke ir pritaikytas integruoti su įprastais robotų tarpinės programinės įrangos sprendimais, tokiais kaip ROS 2 ir JAUS. Bendrovė pozicionuoja „FireAnt“ kaip nebrangią prieštankinę priemonę, kuri taip pat gali būti naudojama žvalgybai, kartografavimui ir duomenų perdavimui. Reklaminėje medžiagoje įmonė aprašo įvairias misijas, kurias gali atlikti mišrios mažų UGV komandos, ir nurodo, kad „FireAnt“ yra ekonomiška alternatyva aukštos klasės prieštankinėms raketoms ir sunkiosioms ginklų sistemoms.
Parengta pagal „Defence Blog“.
karinė technikarobotikadronai
