Trečiadienį virš Vilniaus vėl skraidė naikintuvai – paaiškino, kas vyko

Kaip „15min“ nurodė Lietuvos kariuomenės atstovai, oro policijos misijos naikintuvai iš Šiaulių aviacijos buvo bazės pakelti atpažinti pasienyje su Baltarusija radaruose užfiksuotus objektus.
Nuo liepos 30 d. Šiaulių oro bazėje NATO oro policijos misijoje budi aštuoni Ispanijos „Eurofighter Typhoon“ ir keturi Vengrijos „JAS 39C Gripen“ naikintuvai.
Iki šiol NATO oro policijos misijos dalyvavo yra dalyvavę 17 šalių, kurios dislokuoja naikintuvus, kad apsaugotų Estijos, Latvijos ir Lietuvos oro erdvę.