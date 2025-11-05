Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Mokslas ir ITIšmanyk

Trečiadienį virš Vilniaus vėl skraidė naikintuvai – paaiškino, kas vyko

2025 m. lapkričio 5 d. 12:27
Lrytas.lt
Trečiadienio rytą virš Vilniaus vėl buvo pastebėti kariniai orlaiviai. Kaip pranešė portalas „15min“ į žiniasklaidos priemonę kreipėsi skaitytojai, nurodę, kad apie 10 val. val. matė arba girdėjo praskrendant naikintuvus.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip „15min“ nurodė Lietuvos kariuomenės atstovai, oro policijos misijos naikintuvai iš Šiaulių aviacijos buvo bazės pakelti atpažinti pasienyje su Baltarusija radaruose užfiksuotus objektus.
Nuo liepos 30 d. Šiaulių oro bazėje NATO oro policijos misijoje budi aštuoni Ispanijos „Eurofighter Typhoon“ ir keturi Vengrijos „JAS 39C Gripen“ naikintuvai.
Iki šiol NATO oro policijos misijos dalyvavo yra dalyvavę 17 šalių, kurios dislokuoja naikintuvus, kad apsaugotų Estijos, Latvijos ir Lietuvos oro erdvę.
NATO oro policijos misijanaikintuvaiVilnius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.