Bus plečiami žvalgybos institucijų įgaliojimai, gerinamos socialinės garantijos

Pirmiausia, siekiant efektyviau užkardyti grėsmes nacionaliniam saugumui, numatyta žvalgybos institucijoms suteikti papildomus įgaliojimus. Tai leis institucijoms ne tik rinkti informaciją, bet ir aktyviau šalinti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes. Atitinkamas grėsmių šalinimo priemones ir jų taikymo gaires tvirtins Valstybės gynimo taryba, gavus teismo sankciją – vykdyti žvalgybos užduotis, kurios gali turėti teisės pažeidimo požymių.
Neatidėliotinais atvejais, kai bus turima informacijos apie pavojus ir grėsmes, galinčius padaryti žalą nacionaliniam saugumui žvalgybos institucijos galės atlikti veiksmus be teismo sankcijos, gaunant ją per 24 valandas. Taip pat bus numatyta galimybė pasitelkti kriminalinės žvalgybos subjektus, kai žvalgybos institucijos neturės pakankamų pajėgumų užkardyti grėsmių. Žvalgybos informacija bus teikiama ne tik valstybės institucijoms, bet ir kitiems nacionalinio saugumo užtikrinimo subjektams, tokiems kaip Lietuvos šaulių sąjunga ar valstybės valdomos įmonės.
Siekiant pritraukti ir išlaikyti žvalgybos institucijų personalą, bus gerinamos socialinės garantijos žvalgybos pareigūnams. Taip pat atsisakoma tokių perteklinių apribojimų, kaip draudimas žvalgybos pareigūnams būti pelno nesiekiančių juridinių asmenų valdymo organų nariais ar verstis žemės ūkio veikla, kt. Reglamentuojamos žvalgybos pareigūnų aprūpinimo sąlygos mokymosi laikotarpiu, kurios bus suvienodintos su kariams taikomomis sąlygomis.
Atsisakoma ir 55 metų amžiaus cenzų žvalgybos institucijų vadovams. Be to, bus numatytos kompensacijos žvalgybos pareigūnams sveikatos sutrikimo atveju, tiek tarnybos metu, tiek pakeliui į tarnybą, pagal kariams taikomą tvarką. Žvalgybos pareigūnams bus suteiktos ir kelionės išlaidų kompensacijos, jei jie vyks į tarnybą kitose savivaldybėse. Nustatytos ir reintegracijos priemonės atleidžiamiems pareigūnams, įgijusiems teisę į pareigūno pensiją. Žvalgybos pareigūnams taip pat bus mokamos išmokos kas penkerius metus už tarnybą, atsižvelgiant į gerus tarnybos vertinimo rezultatus.
Be to, priimti ir kiti pakeitimai, kurie susiję su darbuotojų kelionėmis į grėsmę keliančias užsienio valstybes, taip pat numatytas žvalgybos pareigūnų apdovanojimas vardiniais ginklais. Bus pakeisti ir įstatymai, tokie kaip Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (dėl apdovanojimo vardiniais ginklais) bei Valstybės gynimo tarybos įstatymas (dėl pavedimo atlikti kitas funkcijas – tvirtinti grėsmių šalinimo priemones ir jų taikymo gaires.