JAV atliko tarpžemyninės balistinės raketos paleidimą – štai kokia buvo priežastis

Pagal pranešimą, paleidimas įvyko 1:35 val. Ramiojo vandenyno laiku ir buvo pavadintas „GT 254“.
Karo departamentas teigė, kad bandymas buvo atliktas siekiant įvertinti „Minuteman III“ sistemos, kuri tebėra pagrindinis JAV branduolinio atgrasymo struktūros elementas, patikimumą, operatyvinį parengtumą ir tikslumą. Raketa (be kovinių galvučių) nukeliavo maždaug 6800 kilometrų iki JAV kariuomenės kosmoso ir raketinės gynybos komandos Ronaldo Reagano balistinių raketų gynybos bandymų poligono Kvadžaleino atole Maršalo Salų Respublikoje.
Paleidimą inicijavo Oro pajėgų globalaus smūgio komandos 625-ojo strateginių operacijų eskadrono kariai, naudodami oro paleidimo kontrolės sistemą iš JAV laivyno orlaivio „E-6B Mercury“. Oro sistemos naudojimas parodė, kad ICBM pajėgos turi atsarginį valdymo ir kontrolės pajėgumą.
„GT 254“ nebuvo tik paleidimas – tai išsamus vertinimas, skirtas patikrinti ir patvirtinti ICBM sistemos gebėjimą atlikti savo kritinę misiją“, – sakė 576-ojo skrydžių bandymų eskadros vadė pulkininkė leitenantė Karrie Wray. „Bandymo metu surinkti duomenys yra neįkainojami užtikrinant nuolatinį ICBM ginklų sistemos patikimumą ir tikslumą“, – nurodė ji.
Vandenbergo bandymų poligonas yra naudojamas kaip bandymų vieta tokio tipo paleidimams. Karo departamentas pažymėjo, kad šios veiklos vykdomos reguliariai ir nėra susijusios su jokiais vykstančiais geopolitiniais įvykiais. R. Reagano bandymų poligonas skrydžio pabaigos fazėje surinko duomenis naudodamas aukštos kokybės radarą, optinius jutiklius ir telemetriją.
„Šis bandymas patvirtino ginklų sistemos patikimumą, pritaikomumą ir modulinį pobūdį, – teigė 377-osios bandymų ir vertinimo grupės vadas pulkininkas Dustinas Harmonas. – Per šį išsamų vertinimą, kurį atliko specialiai tam skirta AFGSC aviacijos specialistų komanda, užtikriname aukščiausius šalies ICBM sistemos vientisumo ir patikimumo standartus.“
Dalyvavo visų trijų raketų sparnų, priklausančių Oro pajėgų globalaus smūgio komandai, personalas, o techninę priežiūrą užtikrino 90-asis raketų sparnas F.E. Warreno oro pajėgų bazėje Vajominge. 377-oji bandymų ir vertinimo grupė prižiūrėjo planavimą ir vykdymą.
„Minuteman III“, pirmą kartą panaudota 1970-aisiais, yra prižiūrima, kol JAV pereina prie naujos ICBM „LGM-35A Sentinel“. Kol „Sentinel“ nepradės pilnai veikti, tęsiami bandymai užtikrina, kad senoji sistema išliktų veiksni.
„Modernizuodami ginklų sistemą „Sentinel“, turime toliau prižiūrėti esamą „Minuteman III“ parką. „GT 254“ padėjo įvykdyti šį įsipareigojimą, užtikrinant nuolatinį tikslumą ir patikimumą“, – sakė Oro pajėgų globalaus smūgio komandos vadas generolas S. L. Davisas.
Parengta pagal „Defence Blog“.
tarpžemyninės raketosbalistinės raketosbranduolinis ginklas
