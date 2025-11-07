Vienas laukiamiausių visų laikų kompiuterinių žaidimų dar kartą atidėtas

Kartu su trečiojo ketvirčio pelno rezultatais ketvirtadienį „Take-Two“ paskelbė, kad ilgai lauktas veiksmo ir nuotykių atviro pasaulio žaidimas bus išleistas 2026 m. lapkričio 19 d.
Laiške akcininkams, pridėtame prie finansinių rezultatų, „Take-Two“ generalinis direktorius Straussas Zelnickas nenurodė „GTA 6“ atidėjimo priežasties, tačiau pažymėjo, kad „vis dar yra susijaudinę ir įsitikinę, kad jie pateiks neprilygstamą pramogų patirtį.“
„Šiuo atveju, žinoma, siekiame išleisti patį neįtikėtiniausią žaidimą, kokį kada nors matė pramogų istorija, – ketvirtadienį prieš paskelbiant naujieną interviu žurnalui „Variety“ sakė S. Zelnickas. – Tai sudėtinga užduotis. Šiuo atveju „Rockstar Games“ mano, kad tam, kad šis požiūris pasiteisintų, reikia šiek tiek daugiau laiko žaidimui patobulinti.“
„Take-Two“ komanda teigia, kad neseniai atleisti apie 30–40 „Rockstar Games“ darbuotojų Jungtinėje Karalystėje nėra susiję su „GTA VI“ atidėjimu.
Nors Jungtinės Karalystės profesinė sąjunga teigia, kad darbuotojai buvo atleisti siekiant „sunaikinti profesinę sąjungą“, „Rockstar“ trečiadienį paskelbtame pareiškime teigė, kad šie darbuotojai „buvo pastebėti platinantys ir aptariantys konfidencialią informaciją viešame forume, o tai pažeidžia įmonės politiką“, ir kad atleidimai „niekaip nesusiję su žmonių teise stoti į profesinę sąjungą ar dalyvauti profesinės sąjungos veikloje“.
„Šie du klausimai yra visiškai atskiri, ir mes pateikėme priežastis, kodėl taip yra, – ketvirtadienį sakė „Take-Two“ atstovas spaudai. – Manau, kad šių dviejų dalykų supainiojimas būtų ne tik klaidinantis, bet ir labai klaidingas. Taigi tai yra du visiškai atskiri klausimai.“
Jau daugiau nei dešimtmetį kuriamas „Rockstar“ žaidimas „GTA VI“ iš pradžių buvo planuojamas išleisti 2025 m. rudenį – bet gegužę kūrėjas galiausiai paskelbė, kad žaidimas bus paruoštas tik 2026 m. gegužės 26 d. Nuo to laiko visos „Take-Two“ pastabos rodė, kad „GTA 6“ bus išleistas minėtą datą.
„Sveiki visi, „Grand Theft Auto VI“ dabar bus išleistas 2026 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienį. Atsiprašome už tai, kad dar labiau pailginome ir taip jau ilgą laukimą, bet šie papildomi mėnesiai leis mums užbaigti žaidimą taip, kaip jūs tikitės ir kaip nusipelnėte. Norime dar kartą padėkoti už jūsų kantrybę ir paramą. Nors laukti teks šiek tiek ilgiau, mes labai džiaugiamės, kad žaidėjai galės patirti didžiulę Leonidos valstiją ir sugrįžti į šiuolaikinį Vice City. Nuoširdžiai, „Rockstar Games“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pranešime rašė „Rockstar“.
Be naujienų apie „GTA VI“ atidėjimą, „Take-Two“ ketvirtadienį atnaujino savo išleidimo kalendorių, įtraukdama „BioShock next iteration“ – „Top Goal“: abiejų išleidimo datos nurodytos kaip „TBA“ (angl. to be announced, liet. bus pranešta vėliau).
„Take Two“ nurodė, kad didžiausią įtaką trečiojo ketvirčio pajamoms turėjo „NBA 2K26“ ir „NBA 2K25“, „Borderlands 4“, „Toon Blast“, „Grand Theft Auto Online“ ir „Grand Theft Auto V“, „Match Factory!“, „Color Block Jam“, „Mafia: The Old Country“, „Empires & Puzzles“, „Words With Friends“, „Red Dead Redemption 2“ ir „Red Dead Online“ bei „Toy Blast“.
Po pranešimo apie atidėjimą „Take-Two“ akcijos nukrito 8 proc.
Parengta pagal „Vanity“.