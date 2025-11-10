Buvusioje sovietų kalinių stovyklos vietoje rasti aukų palaikai

Lenkijos Nacionalinės atminties institutas – valstybinė įstaiga, kuriai pavesta tirti nacių ir komunistų laikotarpio nusikaltimus šalyje – nurodė, kad rugsėjo 15 d. – spalio 22 d. Lenkijos sostinėje atlikus ekshumavimus, buvo rasti mažiausiai 18 žmonių palaikai.
Ekshumavimas vyko Varšuvos Rembertówo rajone – buvusioje karinėje bazėje, kuri buvo naudojama kaip karo belaisvių ir darbo stovykla: pirmiausia nacių, o vėliau sovietų valdžios.
Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios 1939 m. šioje vietoje buvo šaudmenų gamykla, kurią 1942 m. nacių okupacinė valdžia pertvarkė į darbo stovyklą, skirtą pirmiausia sovietų karo belaisviams.
1944 m. Raudonoji armija išstūmė vokiečių pajėgas iš Varšuvos ir okupavo miestą, o NKVD – Sovietų Sąjungos slaptosios policijos tarnyba – perėmė šią bazę ir toliau ją naudojo kaip kalinių stovyklą, kurioje, Nacionalinės atminties instituto tyrėjų duomenimis, 50–75 proc. kalinių sudarė lenkai.
Didelė dalis lenkų kalinių buvo nepriklausomos Lenkijos aktyvistai. Institutas teigia, kad ten taip pat buvo laikomi vokiečių kilmės žmonės ir sovietiniai kaliniai, išgyvenę nacių nelaisvę.
Bandymas išlaisvinti
Organizacija pridūrė, kad paskutinė kasinėjimų serija buvo dalis pastangų surasti kalinių, nužudytų po 1945 m. gegužės operacijos, kurią vykdė Armija Krajowa – Lenkijos pogrindžio pasipriešinimo jėga, kovojusi prieš nacių ir sovietų okupacines pajėgas, – kapavietes.
Nacionalinės atminties institutas kasinėjimus sutelkė miškingoje teritorijoje už stovyklos ribų, kurioje yra keletas karinių tranšėjų ir kur, manoma, Armia Krajowa vykdė operaciją, kurios metu buvo išlaisvinti keli šimtai kalinių.
Tyrėjai pasirinko šias vietas remdamiesi aerofotografijomis ir liudytojų parodymais, užfiksuotais NKVD nusikaltimų tyrimo metu.
Iškasti žmogaus palaikai bus ištirti genetiškai, o tolesni tyrimai buvusioje kalėjimo stovykloje planuojami tęsti ateinančiais metais, rašo „TVP World“.
archeologijaIstorijaLenkija
