Prasideda tarptautinės kibernetinės gynybos pratybos „Gintarinė migla 2025"

2025 m. lapkričio 10 d. 15:27
Lietuvos kariuomenė
Lapkričio 10 -21 d. Vilniuje vyks dvyliktosios tarptautinės kibernetinės gynybos pratybos „Gintarinė migla 2025“. Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdybos organizuojamų pratybų tikslas – treniruotis atpažinti ir atremti realistiškus kibernetinius išpuolius, stiprinti institucijų ir tarptautinių partnerių bendradarbiavimą.
Kaip dalyviai arba stebėtojai, pratybose dalyvaus apie 300 kibernetinio saugumo specialistų iš 18 NATO ir Europos šalių bei kitų valstybių ir daugiau kaip 30 organizacijų.
Pratybų metu bus imituojamos tikroviškos kibernetinės grėsmės, kaip „DDoS“ atakos (paslaugų trikdymo atakos), informacinių sistemų sutrikdymas, socialinė inžinerija (bandymai apgaule išgauti informaciją) ir kiti kibernetiniai incidentai.
Pratybos „Gintarinė migla“ rengiamos nuo 2013 m. ir jau tapo vienomis svarbiausių kasmetinių kibernetinio saugumo pratybų Lietuvoje, suburiančių valstybines institucijas, privataus sektoriaus atstovus ir tarptautinius partnerius, siekiant stiprinti bendras gynybos galimybes skaitmeninėje erdvėje.
