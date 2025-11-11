Moksleivių komanda iš Klaipėdos atstovavo Lietuvai tarptautiniame „Solve for Tomorrow“ technologijų konkurse Milane

2022 m. „Solve for tomorrow“ projekto nugalėtojais Baltijos šalyse tapę Deimantė Šileikaitė ir Rapolas Žygus šiemet, spalio 30 d. vykusio konkurso finalo metu žengė ant tarptautinės scenos bei pristatė pirmąją vietą nacionaliniame konkurse pelniusį projektą „Minova“. Konkurso dalyviai buvo vertinti pagal kūrybiškumą, idėjų išpildymą ir skatinamus visuomeninius bei technologinius pokyčius supančiai aplinkai.
Dviejų moksleivių sukurta dirbtiniu intelektu ir vidinių bei išorinių veiksnių analize pagrįsta programėlė siekia išspręsti opią maisto švaistymo restoranų versle problemą, padėti planuoti maisto resurus tiksliau, sumažinti švaistomo ir išmetamo maisto kiekį, skatinti maisto sektoriaus tvarumą ir socialinę atsakomybę.
Moksleiviai džiaugiasi galimybe atstovauti gimtajai šaliai.
„Supratome, kad šis konkursas nėra vien apie laimėjimus, bet ir apie bendrystę, vienas kito palaikymą ir globalių problemų sprendimą. Šiuo metu didžiausią dėmesį skiriame mokyklos baigimui\. Idėjos įgyvendinimas reikalauja daug laiko ir pradinių investicijų, tačiau galbūt vėliau tokios galimybės tikrai neatmetame – projektas buvo pastebėtas tiek restoranų, tiek potencialių investuotojų“, – atvirauja ir džiaugiasi finalistai.
Net 60 dalyvių iš senojo žemyno subūrusio konkurso metu nestigo dinamiškų jaunuolių idėjų pristatymų, rinkos lyderių ir profesionalų organizuojamų dirbtuvių bei neformalaus bendravimo. Finalininkus lydėjo ekspertai iš bendrovės, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) ir pastarųjų iniciatyvos „Young leaders“ atstovai – lydimi tikslo skatinti jaunąją kartą sporto ir technologijų pagalba kurti teigiamą poveikį visame pasaulyje.
Milano mieste įvykęs programos finalas šiemet apdovanojo net 5 tarptautines komandas iš Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Čekijos ir Jungtinės Karalystės. Konkurso nugalėtojai turės galimybę kitais metais aplankyti bendrovės būstinę Pietų Korėjoje ir žengti tolimesnius žingsnius asmeninių idėjų įgyvendinimo link.
„Solve For Tomorrow 2025“ programos dalyvių projektų kūrybiškumas ir originalumas ir toliau stulbina, o ši programa – puikus tramplynas juos vystyti ateityje. Kelionė į Milaną nėra tik kitas projekto etapas, tai – nacionalinių finalistų iš dešimties skirtingų Europos šalių apdovanojimas už jų pastangas ir aktyvų įsitraukimą į ilgalaikį projekto tikslą – skatinti jaunosios kartos socialinį atsakingumą, novatoriškumą ir įsitraukimą sprendžiant visuomeniškas problemas“, – teigia „Samsung“ komunikacijos vadovė Lietuvoje Eglė Tamelytė.
Bendrų iniciatyvų dėka siekiant skatinti moksleivių fizinį aktyvumą, olimpines ir paralimpines vertybes bei socialinę įtrauktį, 2026 metų „Solve for Tomorrow“ konkursas Baltijos šalyse ir toliau kviečia mokyklų bendruomenes mąstyti drąsiau ir matyti plačiau – šiais metais vykstančio nacionalinio konkurso šūkis „Gaudyk žalią kamuolį“ kviečia siūlyti idėjas, skatinančias jaunuolių fizinį aktyvumą ir klausia: kaip padaryti sportą paveikesnį ir prieinamą kiekvienam?
dirbtinis intelektasLietuvos moksleiviaiKlaipėda
Rodyti daugiau žymių