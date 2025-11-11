Pačios Rusijos ekspertas: pastangos sukurti modernią tankų apsaugą žlugo

Išsamioje techninėje recenzijoje Rusijos gynybos ekspertas Viktoras Murachovskis aprašė nuolatines problemas, susijusias su „Arena-M APS“ programa, kurią valstybinė žiniasklaida ir gynybos pareigūnai nuolat pristato kaip pagrindinį sprendimą, skirtą tankams ir pėstininkų kovos transporto priemonėms apsaugoti nuo prieš tankus skirtų ginklų ir valdomos amunicijos (dronų).
Naujausias kūrimo etapas buvo skirtas išplėsti tikslų, kuriuos sistema gali aptikti ir sunaikinti, spektrą, įskaitant mažus ir FPV tipo smogiamuosius dronus. Tačiau, pasak V. Murachovskio, inžinieriai susidūrė su esmine problema, susijusia su sistemos radaro veikimu.
Ekspertas pažymėjo, kad radaras sunkiai aptinka ir klasifikuoja mažus, sunkiai matomus taikinius, įskaitant mini ir mikro dronus, pagamintus iš radijo bangas neatspindinčių medžiagų – pvz., plastiko. Jis rašė, kad esant dabartiniam žinomam Rusijos radaro technologijų lygiui, tokios aptikimo galimybės „nebuvo pasiektos“.
„Arena-M“ buvo reklamuojama kaip Rusijos atsakas į šiuolaikines grėsmes mūšio lauke, ypač atsižvelgiant į plačiai paplitusį dronų naudojimą Ukrainoje, kur FPV platformos naudojamos šarvuočiams naikinti su dideliu tikslumu ir labai mažame aukštyje. Sistema buvo skirta automatiškai aptikti grėsmes ir neutralizuoti jas prieš pat susidūrimą.
Tačiau V. Murachovskis teigia, kad radaro nesugebėjimas atskirti mažų ore esančių objektų nuo žemės „triukšmo“ trumpais atstumais išlieka kritiniu apribojimu. Pasak jo, algoritmai, naudojami taikiniams aptikti, sekti ir prioritetizuoti, vis dar nėra pakankamai išplėtoti, kad galėtų susidoroti su dronais, kurie juda nenuspėjamai ir mažu greičiu.
Pasak specialisto, tradiciškai oro gynybos radaruose naudojami metodai, įskaitant Doplerio aptikimą ir judančių objektų indikavimą, yra neveiksmingi prieš dronus, kurių radaro skerspjūvis yra labai mažas ir greitis nedidelis – ypač kai jie veikia arti reljefo elementų arba labai mažame aukštyje.
Jis rašė, kad reikalingi algoritminiai sprendimai „dar nėra sukurti“.
„Arena-M“ ir jos ankstesnės versijos buvo kuriamos įvairiomis formomis nuo vėlyvojo sovietinio laikotarpio. Nors Rusija ne kartą demonstravo šią sistemą ir paskelbė planus ją diegti dideliu mastu, serijinis integravimas į fronto vienetus neįvyko.
Mūšio lauke Rusijos pajėgos vietoj to labai pasikliauja improvizuotais fiziniais ekranais, suvirintomis grotų konstrukcijomis ir lauke pagamintais priešdroniniais šarvais, siekdamos sumažinti dronų smūgių žalą. Šie pritaikymai parodo atotrūkį tarp pramonės pajėgumų ir operatyvinių poreikių.
V. Murachovskio vertinimas rodo, kad Rusijos gynybos pramonė susiduria su didėjančiu spaudimu, nes sparčiai plinta karas dronais. Šiuolaikiniai kariniai veiksmai reikalauja greitos, automatizuotos aktyvios gynybos, o ne tik sunkesnės šarvuotės. Jei šios spragos išliks, šarvuotosios pajėgos gali ir toliau patirti didelius nuostolius aplinkoje, kurioje pigūs dronai gali patikimai smogti mašinoms iš įvairių kampų.
V. Murachovskio komentaras rodo, kad nors darbas prie „Arena-M“ tęsiasi, pagrindinės radaro aptikimo ir programinės įrangos problemos lieka neišspręstos, o tai vilkina plačią APS sistemos, kurią Rusija propaguoja jau kelerius metus, diegimą, rašo „Defence Blog“.
