Pirmas Rusijos regionas paskelbė iki karo pabaigos atjungiantis mobilųjį internetą

Pasak regioninės žiniasklaidos, blokavimas, kuris prasidėjo lapkričio pradžioje, buvo nurodytas federalinių institucijų ir taikomas vietovėms, esančioms netoli jautrių vyriausybinių ir karinių objektų. Kremlius viešai nekomentavo nuolatinio mobiliojo interneto blokavimo.
Uljanovskio srities interneto apribojimai taip pat taikomi kai kurioms gyvenamosioms zonoms, biurams ir viešiesiems pastatams – tačiau tikslios zonos, kurioms taikomi apribojimai, dėl saugumo priežasčių nebuvo viešai paskelbtos, rašo „The Moscow Times“.
„Buvo nuspręsta išplėsti saugumo zonas aplink tam tikras vietas. Apribojimai galioja nuolat, kol federalinės valdžios institucijos nuspręs kitaip“, – nurodė Uljanovskio srities skaitmeninės plėtros ministras Olegas Jagfarovas.
Vietos pareigūnai teigė, kad jie neturi įgaliojimų panaikinti apribojimus ar reikalauti, kad mobiliojo ryšio operatoriai kompensuotų klientams už paslaugų sutrikimus.
Tyrimų naujienų portalas „IStories“ pranešė, kad Uljanovskos srities gyventojai informavo, jog net kai kurios platformos, įtrauktos į vadinamąjį patvirtintų paslaugų „baltąjį sąrašą“, neveikė.
Į baltąjį sąrašą įtrauktas valstybės paslaugų teikėjas „Gosuslugi“, Rusijos technologijų platforma „Yandex“, socialiniai tinklai „VKontakte“ ir „Odnoklassniki“, internetinės prekybos platformos „Ozon“ ir „Wildberries“, taip pat mokėjimo sistema „Mir“.
Regioninės valdžios institucijos teigė, kad tikisi, jog Rusijos skaitmeninės plėtros ministerija „bet kurią dieną“ paskelbs baltąjį sąrašą, ir bendradarbiauja su paslaugų teikėjais, siekdamos atkurti paslaugas, įskaitant bankines programas, mokyklų elektroninius dienoraščius ir vietinių vaistinių interneto svetaines.
Valdžios institucijos ragino gyventojus naudotis laidiniu internetu, taip pat pažymėdamos, kad regione yra daugiau nei 450 nemokamų „WiFi“ taškų, o paslaugų teikėjai padidino darbuotojų skaičių, kad galėtų įdiegti naujus taškus.
Reguliarūs interneto sutrikimai visoje Rusijoje prasidėjo gegužės pradžioje, kai padaugėjo Ukrainos dronų atakų, ir išplito didžiojoje daugumoje regionų, įskaitant Sibirą ir Tolimuosius Rytus. Valdžios institucijos teigia, kad apribojimai yra būdas sutrukdyti dronų atakas, rašo „The Moscow Times“.
Internetas mobilusis internetas Rusija
