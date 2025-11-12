„Reuters“: dešimtadalis „Meta“ reklamos pajamų ateina iš sukčių reklamų – ir korporacija tai žino

Vidaus dokumentai rodo, kad praėjusių metų pabaigoje „Meta“ viduje prognozavo, kad apie 10 proc. savo bendrų metinių pajamų – arba 16 mlrd. JAV dolerių – uždirbs iš reklamos, susijusios su sukčiavimu ir draudžiamomis prekėmis.
„Reuters“ peržiūrėti anksčiau nepaskelbti dokumentai taip pat rodo, kad socialinės žiniasklaidos milžinas mažiausiai trejus metus nesugebėjo identifikuoti ir sustabdyti reklamos lavinos, kuri „Facebook“, „Instagram“ ir „WhatsApp“ milijardams vartotojų skleidė sukčių elektroninės komercijos ir investavimo schemas, neteisėtus internetinius lošimus ir draudžiamų medicinos produktų pardavimus.
Vidutiniškai, kaip nurodyta viename 2024 m. gruodžio dokumente, bendrovė savo platformų vartotojams kasdien rodė apie 15 milijardų „didesnės rizikos“ sukčių reklamų – t. y. tų, kurios aiškiai turi sukčiavimo požymius. Kitas 2024 m. pabaigos dokumentas nurodo, kad „Meta“ kasmet uždirba apie 7 milijardus JAV dolerių pajamų iš šios kategorijos sukčių reklamų.
Dauguma sukčiavimo atvejų buvo susiję su rinkodaros specialistais, kurių veiksmai buvo pakankamai įtartini, kad juos pastebėtų „Meta“ vidinės įspėjimo sistemos. Tačiau dokumentai rodo, kad bendrovė draudžia reklamas tik tuomet, jei jos automatinės sistemos numato bent 95 proc. tikimybę, kad vykdomas sukčiavimas. Jei bendrovė nėra visiškai tikra – bet vis tiek mano, kad reklamuotojas yra tikėtinas sukčius – „Meta“ taiko didesnius reklamos tarifus kaip baudą, nurodyta dokumentuose. Bendrovės idėja yra taip atgrasyti įtartinus reklamuotojus nuo reklamų talpinimo.
Dokumentuose taip pat pažymima, kad vartotojai, kurie spusteli sukčių reklamas, greičiausiai matys daugiau tokių reklamų dėl „Meta“ reklamos personalizavimo sistemos, kuri bando pateikti reklamas pagal vartotojo interesus.
„Meta“ atstovas Andy Stone teigė, kad „Reuters“ matyti dokumentai „atspindi selektyvų požiūrį, kuris iškreipia „Meta“ požiūrį į sukčiavimą ir apgaules“. Bendrovės vidinis įvertinimas, kad 10,1 proc. jos 2024 m. pajamų sudarys sukčiavimai ir kiti draudžiami skelbimai, buvo „apytikslis ir pernelyg apibendrinantis“, sakė A. Stone. Vėliau bendrovė nustatė, kad tikrasis skaičius yra mažesnis, nes įvertinime buvo įtraukti ir „daug“ teisėtų skelbimų, sakė jis, tačiau atsisakė pateikti atnaujintus skaičius.
Tuo pačiu metu dokumentai rodo, kad pačios „Meta“ tyrimai rodo, jog jos produktai tapo pasaulinės sukčiavimo ekonomikos ramsčiu. 2025 m. gegužės saugumo darbuotojų pristatyme buvo apskaičiuota, kad bendrovės platformos buvo susijusios su trečdaliu visų sėkmingų sukčiavimo atvejų JAV. „Meta“ taip pat pripažino kituose vidaus dokumentuose, kad kai kurie iš jos pagrindinių konkurentų geriau kovoja su sukčiavimu savo platformose.
„Meta platformose lengviau reklamuoti sukčiavimus nei „Google“, – daroma išvada 2025 m. balandžio „Meta“ vidaus apžvalgoje apie internetines bendruomenes, kuriose sukčiai vykdo savo veiklą. Dokumente nepateikiamos priežastys, dėl kurių padaryta tokia išvada.
