Kaune pastebėtas neįprastas traukinio krovinys – štai kas čia galėjo būti

Karybos eksperto Dariaus Antanaičio teigimu, sprendžiant iš išvaizdos, tai gali būti Prancūzijos gamybos daugiafunkciniai šarvuočiai „Griffon“.
Tai yra prancūziška šešių ratų daugiafunkcinė šarvuota transporto priemonė, kurią sukūrė ir gamina „KNDS France“ (buvusi „Nexter Systems“), „Arquus“ (buvusi „Renault Trucks Defense“) ir „Thales“.
Šarvuotis pradėtas naudoti 2019 m. ir kartu su keturračiu šarvuočiu „VBMR-L Serval“, kurį bendrai sukūrė „KNDS France“ ir „Texelis“, yra „Véhicule de l'Avant Blindé“ (VAB) įpėdinė.
„Griffon“ sveria 25 tonas, yra 7,6 m. ilgio ir 2,5 m pločio ir 3,7 m. aukščio. Įgulą sudaro du – vairuotojas ir šaulys – o gabenti gali iki 8 karių.
Šarvuotyje įrengtas 400 AG variklis, automatinė pavarų dėžė, nepriklausoma važiuoklė ir 6 ratų pavara.
Egzistuoja šešios „Griffon“ versijos: medicininė; artilerinė (su integruotu minosvaidžiu); pėstininkų transporterio; vadovavimo ir artilerijos posto; inžinerinė; cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės gynybos.
Vieno „VBMR Griffon“ kaina – apie 1,5 mln eurų.