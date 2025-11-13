„GameOn“ 2025: kartas jungiantys žaidimai

Šių metų renginio tema buvo „Žaidimai kartoms“. Ji pabrėžė, kad žaidimai vienija tiek pačius jauniausius, tiek pačius vyriausius žaidėjus, jungia skirtingas kultūras bei kuria patirtis visoms kartoms.
Didžioji scena: muzika, pasirodymai ir turnyrai
Festivalyje buvo įrengtos įvairios erdvės skirtingoms su žaidimais susijusioms veikloms. Pagrindinėje scenoje lapkričio 7–ąją vyko įspūdingasis išskirtine festivalio tradicija tapęs „GameOn Live“ koncertas. Čia žaidimų pasauliai susiliejo su gyva muzika ir nukėlė klausytojus į paslaptingas žaidimų visatas.
Scenoje pasirodė VU Kamerinis orkestras, VU Pučiamųjų orkestras „Oktava“, VU Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“, solistė Agnė Buškevičiūtė ir dirigentas Modestas Jankūnas. Po pagrindinės koncerto dalies pasirodė renginio svečiai – rinktinė metalo grupė „BFG Division“, kurie atliko kūrinius iš vaizdo žaidimo „DOOM“. Scenoje juos pristatė pats legendinio žaidimo bendrakūrėjas Tomas Hallas.
Kitomis dienomis šioje erdvėje taip pat nestigo veiklų. Vyko atidarymo ceremonija, taip pat grupės „DadCap“ koncertas, „GameOn Cosplay“ konkursas bei maskaradas. Be abejo, netruko ir žaidimų – vyko „GameOn Show Match“, kurio metu žaidime „Counter Strike 2“ susikovė grupė „Jauti“ ir jungtinė turinio kūrėjų komanda. Atlikėjų iššūkį priėmė Matulis, EtaSofija, Knok1Zygis, Dovydas Subačius ir Žilvinas Kerbelis. Dėl įtemptos kovos ir abiejų komandų pergalių prireikė trečio raundo, po kurio galutinę pergalę šventė turinio kūrėjai.
Konferencijos kūrėjams ir žaidėjams
„GameOn“ lankytojų tradiciškai laukė ir dvi dienos kartu su „Go Vilnius“ suorganizuotų konferencijų, kur savo įžvalgomis dalijosi vietiniai ir tarptautiniai industrijos ekspertai. Penktadienis dedikuotas žaidimų kūrybos profesionalams bei norintiems jais tapti. Svečiai iš Lietuvos ir užsienio kalbėjo apie industrjos situaciją Lietuvoje ir Europoje, svarbiausius ES projektus susijusius su žaidimų kūrybos veikla bei jos finansavimo galimybėmis. Patarimais kaip pritraukti privatų finansavimą dalijosi investuotojai iš Švedijos, Lenkijos ir Kanados. Taip pat dalyviai galėjo išgirsti kaip buvo kuriamas vienas garsiausių lietuviškų žaidimų Human Fall Flat, taip pat pastarųjų metų geriausiais pripažinti žaidimai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Dieną užbaigė įvairios kūrybos, dizaino ir techninių patarimų iš garsių žaidimų kūrėjų sesijos.
Šeštadienį dėmesys skirtas žaidimų kultūrai ir žaidėjams, taip pat šios industrijos sąsajoms su kitomis sritimis. Nuo kibernetinių implantų idėjų bei jų realizacijos galimybių, gyvųjų vaidmenų žaidimų fenomeno, kosplėjaus iki literatūros, kino bei animacijos. Kartu su Vilnius Tech pagalba pavyko pakviesti ir viena iš Ukrainos žaidimų bendruomenės lyderių – akademiką bei pasaulinių renginių organizatorių Olexiy’ų Izvalovą, papasakojusį kaip ir žaidimų pagalba šalyje kovojama su propaganda, o Ukrainos paramos organizacijos „Šešios AM“ įkūrėjas Karolis Sankauskas dalijosi išgyvenimais iš beveik šimto pagalbos misijų šalies pafrontėse. Konferencijas vainikavo ir du pranešimus skaitė vienas iš legendinio vaizdo žaidimo „DOOM“ kūrėjų Tomas Hallas.
Visus konferencijų įrašus netrukus bus galima rasti „GameOn“ „YouTube“ kanale.
Žaidimų visata ir kelialapis į Dubajų
Vienu pagrindinių festivalio centrų vėl tapo penktoji salė, kurioje netrūko veiklos įvairiausių žaidimų ieškantiems lankytojams. Buvo galima išbandyti keliasdešimt skirtingų žaidimų, sudalyvauti arba stebėti turnyrus, tokius kaip „League of Legends“, „Counter Strike 2 Creator Showdown vol. 2“ ir kitus.
Ypatingu renginio akcentu tapo pirmojo pasaulinio „Red Bull Tetris“ čempionato nacionalinis finalas. Specialioje erdvėje susirinko šešiolika geriausių Lietuvos tetrio žaidėjų, virtualiose atrankose įveikusių visus kitus tautiečius. Čia jie rungėsi vienas prieš vieną specialiai įrengtoje žaidimo konsolėje, kol jų žaidimas buvo gyvai rodomas susirinkusiems žiūrovams. Nugalėtoju tapo Donatas L., kuris atstovaus Lietuvą gruodžio 13 d. Dubajuje vyksiančiame pasauliniame finale. Ypatingas būsimojo renginio akcentas – „Red Bull Tetris“ bus žaidžiamas iš daugiau nei 2000 skraidančių dronų sudarytame ekrane, garsiojo FRAME pastato rėme.
Nepriklausomi žaidimų kūrėjai savo darbus pristatė „Indie Town“ zonoje, kur buvo galima išbandyti dar tik kuriamus žaidimus – tokius kaip „Booksmugglers“, „Rubine“, „Tattoo Removal Simulator“ ir daugelį kitų. Lankytojai galėjo tiesiogiai pabendrauti su kūrėjais ir pateikti savo atsiliepimus. Šiais metais „GameOn“ žaidimų parodoje sulaukė žaidimų iš Taivano, Ukrainos ir, žinoma, Lietuvos, kurių tarpe net ir studentų sukurtų žaidimų. Daugiau informacijos apie visus šiuos žaidimus bei jų nuorodas galima rasti „GameOn“ svetainėje. Jei nespėjote jų pamatyti, dalį galima išbandyti ir nemokamai parsisiuntus arba įsigijus.
Ne tik pažaisti, bet ir sužinoti apie studijas
Ketvirtoji „GameOn“ salė visuomet užpildoma veiklomis, skirtomis šeimoms ir stalo žaidimų entuziastams. Lankytojai galėjo ne tik išbandyti įvairius stalo žaidimus, bet taip pat ir juos įsigyti bei pažaisti kartu su pačiais kūrėjais. Čia laukė ir galimybė pajusti senųjų Arcade žaidimų dvasią nuo klasikinio „Pac-Man“ iki „Mortal Kombat II“. Taip pat išmėginti dar tik kuriamą lietuvišką etnografinį virtualios realybės žaidimą „Renčiam trobą“, pabėgioti ir pakovoti „VR Arenoje“ ir net pasivaikščioti žaidžiant kambario dydžio „Monopolį“.
Be to, šioje salėje prisistatė ir mokslo institucijos, kurios demonstravo savo sukurtus žaidimus, pasakojo apie studijų programas, susijusias su žaidimų technologijų sritimi. Šiemet savo veiklas pristatė Vilnius Tech, Mykolo Romerio Universitetas, Kauno Technologijos Universitetas, Europos Humanitarinis Universitetas, Lietuvos Inžinerijos Kolegija, Lietuvos Verslo Kolegija. Į svečius vėl atkeliavo Tartu universitetas iš Estijos.
Pažintys su kūrėjais, menininkais, prekiautojais
Trečioji salė šiemet kiek pakeitė savo formatą ir buvo skirta prekiautojams bei turinio kūrėjams. Lankytojai turėjo galimybę iš mažųjų menininkų įsigyti jų darbų, paveikslėlių, lipdukų, papuošalų. O iš didesnių įmonių kompiuterinę įrangą, komiksus, suvenyrus ir kitą su žaidimų ir pop kultūra susijųsį „merčą“.
Čia taip pat buvo įrengta scena, kurioje vyko pranešimai bei žaidimų turnyrai su Lietuvos turinio kūrėjais, o šalia įrengtame kampelyje – galimybė su jais pabendrauti ir įsiamžinti.
Užsibaigiantis ir besitęsiantis „GameOn“ dešimtmetis
„GameOn“ šiemet atšventė dešimtmetį nuo pirmojo plačiajai auditorijai skrito renginio, įvykusio 2015 m. tuometinėje „Siemens“ arenoje (anksčiau vyko tik profesionalams skirta dienos konferencija). Jau šis debiutas parodė kad žaidėjams reikia tokio renginio ir dėl saugumo apribojimų net teko nebeįleisti visų norinčių – arena buvo perpildyta. Nuo antrojo renginio visas veiksmas persikėlė į „Litexpo“ erdves, ir šiemet čia įvyko jau aštuntasis renginys. Tad dešimtojo renginio jubiliejų atšvęsime dar kartą, o kitais metais „GameOn“ sugrįš į „Litexpo“ spalio 23–25 dienomis.