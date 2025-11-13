Įspėja neišsigąsti: naktimis gali riaumoti kariniai lėktuvai

„Pratybų metu naikintuvai kils ir leisis Šiaurinėje Lietuvos dalyje, todėl gali būti girdimi garsesni ar dažnesni skrydžiai. Išgirdę naikintuvus naktį, neišsigąskite – tai suplanuotos treniruotės“, – rašo kariškiai.
„Tokie skrydžiai reikalingi tam, kad pilotai būtų pasirengę reaguoti visą parą ir galėtų užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą, – nurodo Lietuvos karinės oro pajėgos. – Dėkojame už jūsų supratingumą ir kantrybę! Šie pratybų skrydžiai – svarbi sąjungininkų užduočių dalis, padedanti stiprinti Lietuvos ir NATO saugumą“.
Šiuo metu NATO oro policiją Šiauliuose atlieka Vengrijos ir Ispanijos kariai. Ispanai čia yra dislokavę aštuonis naikintuvus „Eurofighter Typhoon“.