Įspėja neišsigąsti: naktimis gali riaumoti kariniai lėktuvai

2025 m. lapkričio 13 d. 11:13
Lietuvos karinės oro pajėgos
Kaip perspėja Šiaurių Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė, nuo lapkričio 12 d. vakaro iki 14 d. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys Ispanijos Karinių oro pajėgų pilotai treniruosis ir skraidys tamsiuoju paros metu.
„Pratybų metu naikintuvai kils ir leisis Šiaurinėje Lietuvos dalyje, todėl gali būti girdimi garsesni ar dažnesni skrydžiai. Išgirdę naikintuvus naktį, neišsigąskite – tai suplanuotos treniruotės“, – rašo kariškiai.
„Tokie skrydžiai reikalingi tam, kad pilotai būtų pasirengę reaguoti visą parą ir galėtų užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą, – nurodo Lietuvos karinės oro pajėgos. – Dėkojame už jūsų supratingumą ir kantrybę! Šie pratybų skrydžiai – svarbi sąjungininkų užduočių dalis, padedanti stiprinti Lietuvos ir NATO saugumą“.
Šiuo metu NATO oro policiją Šiauliuose atlieka Vengrijos ir Ispanijos kariai. Ispanai čia yra dislokavę aštuonis naikintuvus „Eurofighter Typhoon“.
Lietuvos karinės oro pajėgoskaro aviacijaNATO oro policijos misija

