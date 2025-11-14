Pasaulis juokiasi: pirmasis Rusijos humanoidinis robotas su DI per pristatymą svirduliavo ir plojosi ant grindų

Mokslas ir ITIšmanyk

2025 m. lapkričio 14 d.
Pirmasis Rusijos humanoidinis robotas su dirbtiniu intelektu nuo scenos per savo oficialų debiutą technologijų renginyje Maskvoje lapkričio 10 d. svirduliavo ir galiausiai nugriuvo – todėl darbuotojai turėjo skubiai slėpti mašiną nuo žiūrovų akių.
Robotas, pavadintas „AIdol“, buvo pristatytas kaip pažangus antropomorfinės robotikos pavyzdys, pagamintas daugiausia iš vidinių komponentų. Kai skambant filmo „Rocky“ garso takeliui du darbuotojai atlydėjo robotą ant scenos, šis prarado pusiausvyrą ir parkrito, išbarstydamas ant scenos keletą dalių.
Vaizdo įraše matyti, kaip darbuotojai skuba paslėpti robotą po medžiagine uždanga.
Kritimas buvo priskirtas kalibravimo problemoms, o bendrovė tvirtina, kad incidentas įvyko robotui dar esant testavimo stadijoje. „Tikiuosi, kad ši klaida taps patirtimi“, – sakė Rusijos robotų gamybos įmonės „AIdol“ generalinis direktorius Vladimiras Vituchinas.
Nors pristatymo tikslas buvo parodyti pažangą vidinėje DI ir robotikos srityje, kritikai Rusijos socialiniuose tinkluose ir technologijų forumuose sutelkė dėmesį į roboto nestabilumą ir sprendimą pristatyti nebaigtą prototipą. Vaizdo įrašu buvo plačiai dalijamas internete, o daugelis abejojo, ar Rusijos robotikos sektorius yra pasirengęs konkuruoti tarptautiniu mastu.
Tačiau kūrėjai atmetė kritiką ir nurodė, kad „AIdol“ maitina 48 voltų baterija, kuri užtikrina iki šešių valandų nepertraukiamą veikimą ir yra sudaryta iš 77 procentų Rusijoje pagamintų komponentų – skaičius, kurį bendrovė ateityje siekia padidinti iki 93 procentų. Jie pridūrė, kad robote yra įrengtas 19 servovariklių, kurie leidžia jam rodyti daugiau nei tuziną pagrindinių emocijų ir šimtus mikroekspresijų. Jo silikoninė oda yra sukurta taip, kad atkartotų žmogaus veido išraiškas. „Robotas gali šypsotis, mąstyti ir stebėtis – kaip ir žmogus“, – pristatymo metu sakė V. Vituchinas, rašo „Newsweek“.
Reikia pripažinti, pristatymo metu jis dar ir svirduliavo, ir griuvo veidu žemyn kaip kuo tikriausias žmogus.
Anksčiau Rusija robotikos srityje jau nuskambėjo 2018 m., kai pristatinėjant pirmąjį rusišką humanoidinį robotą „Aliošą“ paaiškėjo, kad iš tiesų tai buvo kostiumu apsirengęs aktorius.
