Perspėja: šiame Lietuvos rajone bus kareivių, gali girdėtis šūviai

2025 m. lapkričio 14–15 d. Zarasų ir Kupiškio rajonuose vyksta lauko taktikos pratybos, kurių metu naudojamas karinis transportas ir ginklai.
„Pratybų metu gyventojai gali matyti judantį karinį transportą, išgirsti garsų, susijusių su ginklų naudojimu. Kariai treniruojasi nekarinėje teritorijoje, todėl gyventojų prašoma supratingumo“, – nurodoma pranešime.
„Lietuvos kariuomenė užtikrina, kad visi veiksmai vykdomi laikantis saugos reikalavimų, o žmonių ir turto saugumas bus garantuotas“, – skelbia Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinė.