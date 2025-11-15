„Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ apžvalga – žaidimas artėjančioms Kalėdoms

Pradėti reikėtų nuo to, kad 2017 metais pasirodęs itin sėkmingas „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ yra laikomas vienu geriausių pastarojo dešimtmečio žaidimų. Jo populiarumas buvo toks didelis, kad kūrėjai išleido šalutinį žaidimą, pavadintą „Hyrule Warriors: Age of Calamity“. Populiarumas neblėso, todėl 2023 metais pasirodė tęsinys pagrindiniam serijos žaidimui „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.
Na o šių metų lapkričio pradžioje fizines bei virtualias parduotuvių lentynas pasiekęs „Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ yra šalutinis žaidimas toliau gilinantis būtent „Tears of the Kingdom“ istoriją, pasaulį, veikėjus bei kita. Panašu, kad būtent „Age of Imprisonment“ ir uždaro ši beveik dešimtmetį trunkantį „The Legend of Zelda“ žaidimų etapą ir tiek serijos, tiek pagrindinių veikėjų laukia reinkarnacija, kai „Nintendo“ sugalvos naują pavidalą, žaismą ar pasaulio versiją šiai ilgametei serijai. Bet kol kas pažvelkime plačiau į naująjį „Hyrule Warriors“.
Vienas prieš tūkstantį
Abu „Hyrule Warriors“ žaidimai ypatingi tuo, kad tai nėra tipiniai „Zelda“ žaidimai. Taip, jie turi tapatų grafinį stilių, veikėjus, tą patį pasaulį, tačiau labiausiai skiriasi būtent žaismas. Taip yra todėl, kad būtent „Hyrule Warriors“ šalutinės serijos žaidimus kuria kompanijos „Koei Tecmo“ studija „AAA Games Studio“, todėl šie žaidimai seka kitos senos serijos „Dynasty Warriors“ pėdomis.
Tai – specifinio žanro, kuris vadinamas „musou“, žaidimai. Juose dažniausiai mes valdome personažą, kuris, naršydamas lygio teritorijas, vienu metu pats vienas kaunasi prieš šimtus ar net tūkstančius priešų. Tokie žaidimai nėra sudėtingi, nes priešai – ne per stiprūs, tačiau vis tiek reikalauja pripratimo. Tikslas „musou“ žaidimuose paprastai būna užimti kertines žemėlapio teritorijas, o tam tikruose taškuose tarp tūkstančio priešų įveikti ir bosus, kurie jau bus stiprūs ir pareikalaus kur kas daugiau žaidėjo pastangų.
Įdomu tai, kad „Dynasty Warriors“ yra iki šiol gyvuojanti serija (naujausias jos žaidimas pasirodė taip pat šiemet), bet kartas nuo karto įvairios studijos mėgsta apjungti savo žaidimus su „musou“ žanru ir pasižiūrėti, kas iš to gausis. Vieniems tai pavyksta geriau, kitiems prasčiau, bet štai su šiuo žanru sumaišius „The Legend of Zelda“ pasaulį – jungtis išties sėkminga. Pirmiausiai todėl, kad „Zeldos“ pasaulis turi tonas veikėjų, kuriuos galima įtraukti į tokias milžiniškas, tūkstantines kovas, o kitas svarbus aspektas – istorija. Pagrindiniuose „Zelda“ žaidimuose pagrindinį siužetą mes narpliojame iš simbolių, aplinkos detalių ar įvairių atkarpų bei trumpų dialogų, todėl didelė dalis „Zelda“ folkloro lieka neišnarpliota. Būtent čia pasitarnauja abu naujausi „Hyrule Warrior“ žaidimai.
Daug kovų ir vaizdo intarpų
Jei „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ istoriją rinkome iš fragmentų, „Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ mums serviruojamos dešimtys minučių vaizdo intarpų. Juose regime „Tears of the Kingdom“ priešistorę, kai princesė Zelda įsivelia į keliones laiku bei patenka į tą laikmetį, kuomet Hyrule karalystę valdė karalius Rauru ir karalienė Sonia. Taip žaidėjai gauna pagaliau patys sudalyvauti legendomis apipintame įkalinimo amžiuje, apie kurį ne kartą buvo kalbėta ankstesniuose žaidimuose.
Čia mes pamatome, kaip viskas įvyko, kas dėl ko kaltas bei kaip vystėsi įvykiai. Nieko per daug apie siužetą ar jo subtilybes pasakoti nesinori, bet šis žaidimas – „Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ – yra patogus tiek grįžtantiems žaidėjams – nes turės galimybe sužinoti daugiau istorijos – tiek naujiems žaidėjams, nes kaip ir pradeda sekti istoriją nuo pradžių, o vėliau galės išbandyti „Tears of the Kingdom“.
Visgi reikia pastebėti, kad žaismo prasme neverta tikėtis nieko panašaus į pagrindinius „The Legend of Zelda“ žaidimus – nes „Hyrule Warriors“ laikomasi absoliučiai visų „musou“ žanro kanonų. Mes pasižiūrime vieną paskui kitą rodomus vaizdo intarpus, o tada patenkame į mūšio lauką ir spaudinėjame mygtukus tol, kol pradeda skaudėti nykštį. Nes žaidimo lygiai ar jų principas visada bus tokie patys – turėsime šienauti milžiniškus priešų kiekius.
Šone bus skaitliukas, kuris neretai viename lygyje peršoks tūkstančio ribą ir daugiau. Būtent tuo šio žanro žaidimai paremti ir būtent to reikėtų tikėtis pradedant žaisti „Age of Imprisonment“. Jei jaučiate, kad intensyvaus veiksmo žaidimai ne jums arba toks tūkstančių priešų tvatinimas greitai pabos, šio geriau ir nepradėti. Bet galioja ir priešinga taisyklė – jei veiksmo žaidimus mėgstate, tuomet didelė tikimybė, kad šį žanrą tikrai prisijaukinsite.
Žaismo subtilybės
Kuo toks žaidimas kaip naujasis „Hyrule Warriors“ išskirtinis bei kaip jam pavyksta išlaikyti žaidėjo įsitraukimą? Atsakymas paprastas – valdomų personažų skaičiumi. Viso žaidime „Age of Imprisonment“ galima valdyti net 19 skirtingų veikėjų – ir visi jie skirtingi, naudoja kitokius specialius sugebėjimus ar ginklus. Todėl net žaidžiant tokiu pačiu principu paremtuose lygiuose, skirtingi veikėjai priduoda labai daug šviežumo bei netikėtumo faktorių. Dar įdomiau tai, kad visi veikėjai yra ne iš piršto laužti, bet sumaniai pakišami tiek po šio, tiek po praeitų žaidimų siužetu – todėl viskas atrodo nuoseklu, logiška bei gerai suręsta.
Vienas smagiausių šio žaidimo aspektų yra ir tai, kad čia valdome pačią princesę Zeldą. Tai nutinka itin retai, nes pagrinde „Zelda“ žaidimuose mums tenka herojaus Linko vaidmuo, tad žaisti už pačią princesę gana neįprasta. Sutapimas ar ne, bet ji yra ir viena stipriausių valdomų veikėjų, todėl čia tikrai dažnokai teks ją rinktis.
Tarpe tarp pagrindinių siužetinių misijų, naršysime milžinišką žaidimo pasaulio žemėlapį ir ieškosime jame šalutinių veiklų, iššūkių ar suteiksime greitą pagalbą kitiems personažams, dažniausiai tiesiog duodami jiems reikalingų resursų. Viso, su nemaža dalimi šalutinių veiklų, šiam žaidimui reikės atseikėti bent geras 15 valandų, o gal ir daugiau. Siužeto prasme per jas tikrai nepasidaro nuobodu, o veiksmo prasme – irgi ne, nes vis gauname galimybę išbandyti naujus veikėjus ar gerokai patobulinti turimus.
„Nintendo Switch 2“ pajėgumai
Svarbus niuansas yra tai, kad naujoji kompanijos „Nintendo“ žaidimų konsolė pasirodė dar šiemet, birželio 5 d., bet iki šiol jai nebuvo daug ekskliuzyvių žaidimų (tokių, kurie būtų skirti tik šiai konsolei). Todėl „Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ yra vienas iš tokių ekskliuzyvų, kurie turi padidinti norą turėti naują „Nintendo Switch 2“.
Džiugina tai, kad naujoji konsolė pademonstruoja ir savo galią: žaidžiant „Age of Imprisonment“ tiek prijungus konsolę prie televizoriaus, tiek laikant rankose, nėra juntamo sulėtėjimo, prasto kadrų sekos greičio ar kitų nesklandumų. Viskas veikia švariai, greitai, o tai tokiems veiksmo žaidimams yra būtina sąlyga. Taip pat įspūdingos ir „Age of Imprisonment“ aplinkos: kūrėjai mums leidžia kautis tiek Saulės apšviestose giraitėse, tiek saulėlydžio gaubiamose kalvose ar net nykiuose, vos apšviestuose rūsiuose. Tokiais atvejais kūrėjai pademonstruoja, kad ant naujosios konsolės gerai atrodo šešėliai, šviesos šaltiniai bei kiti patirtį praturtinantys efektai.
Taigi, nenumaldomai artėjant Kalėdoms bei pradedant sukti galvą, ką reikės padėti po eglute, „Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ neabejotinai turėtų atsidurti potencialių dovanų sąraše – ypač, jei dovanos gavėjas yra konsolės „Nintendo Switch 2“ savininkas.
Žiūrint bendrai, „Age of Imprisonment“ yra vienas geriausių ir tvarkingiausiai veikiančių šių metų žaidimų. Tiesa, subalansuotas jis labiau tiems, kas mėgsta veiksmo bei aktyvius žaidimus – tai tikrai nebus lėtas ir vangus pasisėdėjimas prie konsolės. Taip pat šio žaidimo tikrai reikės prisiekusiems „Zelda“ serijos gerbėjams – nes čia be puikaus žaismo jie turės galimybę ir pagilinti šios serijos folkloro žinias.
kompiuteriniai žaidimaiIT apžvalgosIT apžvalga
Rodyti daugiau žymių