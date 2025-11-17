Duomenys rodo, kad egzistuoja slaptas įėjimas į Egipto piramidę

Piramidė buvo pastatyta faraono Menkaurės (apie 2490–2472 m. pr. m. e.) valdymo laikotarpiu. Tai paskutinė ir mažiausia iš trijų piramidžių, pastatytų Gizos plynaukštėje, kurios aukštis iš pradžių buvo apie 65 metrai. Pagrindinis įėjimas į piramidę yra šiaurinėje pusėje.
Rytinėje piramidės pusėje yra poliruotų blokų plotas, kuris ilgą laiką glumino tyrėjus. „Akmenys maždaug keturių metrų aukščio ir šešių metrų pločio plote yra itin nupoliruoti, – teigia naują atradimą padarę tyrėjai. – Tokie lygūs akmenys kitaip randami tik šiuo metu vieninteliuose piramidės įėjimuose, esančiuose šiaurinėje pusėje.“
Kitaip tariant, keista, kad piramidė turi poliruotus akmenis, bet, atrodo, neturi įėjimo rytinėje pusėje.
2019 m. nepriklausomas mokslininkas Stijnas van den Hovenas paskelbė straipsnį Academia.edu ir „YouTube“, kuriame teigė, kad už poliruotų blokų gali būti kitas įėjimas į Menkaurės piramidę. Komanda nusprendė patikrinti S. van den Hoven hipotezę ir per pastaruosius trejus metus atliko piramidės rytinėje pusėje elektrinės varžos bandymus, grunto skvarbos radaro bandymus (kuriais naudojant radijo bangas tiriamas grunto sluoksnis) ir ultragarso bandymus (kuriais naudojant garso bangas tiriamas struktūros vidus).
Sujungusi šių trijų metodų duomenis, komanda galėjo susidaryti vaizdą, kas yra už piramidės rytinės pusės. Komanda pareiškime teigė, kad aptiko dvi tuščias erdves, esančias arti viena kitos, viena iš jų yra apie 1,4 m už rytinės pusės, o kita – apie 1,13 m už jos.
Nors šie atradimai patvirtina antrojo įėjimo galimybę, reikia atlikti daugiau tyrimų, kad būtų surinkta daugiau duomenų apie anomalijas, rašo mokslininkai straipsnyje, paskelbtame spalio mėnesio žurnalo „NDT & E International“ numeryje.
Harvardo universiteto egiptologijos profesorius Peteris Der Manuelianas, kuris nedalyvavo tyrime, sako, kad „tai labai įdomus atradimas, rodantis, kad apie Gizos piramides mums dar reikia daug ko sužinoti“.
Jis pažymėjo, kad, su keliomis išimtimis, Senosios karalystės (apie 2649–2150 m. pr. m. e.) piramidžių įėjimai yra šiaurinėje pusėje. „Tikimės, kad tolesni tyrimai mums suteiks daugiau informacijos apie šių tuštumų reikšmę, ar jos yra statybos anomalija, antrojo įėjimo dalis, ar kažkas kitas“, – pridūrė jis.
Tyrimą atliko Kairo universiteto ir Miuncheno technikos universiteto komanda, dalyvaujanti projekte „Scan Pyramids“, kurio metu atliekamas Egipto piramidžių nuotolinis stebėjimas, siekiant sužinoti apie jas daugiau. Kita mokslininkų komanda, dalyvaujanti projekte „Scan Pyramids“, atliko Didžiosios piramidės Gizoje tyrimus – ir aptiko dvi tuštumas, rašo „Live Science“.
