Dėl netoli esančių gamybos įmonių keli retų Rusijos karinių lėktuvų egzemplioriai buvo pastatyti Taganrogo Pietų oro uosto teritorijoje.
Liudininkų nufilmuotame vaizdo įraše, padarytame Taganroge lapkričio naktį, matyti sprogimas netoli lėktuvo, kuris, tikėtina, patyrė didelių pažeidimų arba buvo sunaikintas sprogimo metu.
Vaizdo įraše matomas lėktuvo siluetas primena unikalų „A-60“ modelį, kuris išsiskiria charakteringa „kupra“, matoma vaizdo įraše. „New Voice“ (NV) išanalizavo lapkričio 18 d. palydovinius vaizdus – tai naujausia data, su kurios vaizdais galima palyginti. Tuo metu keturi lėktuvai stovėjo vietoje, kurioje įvyko sprogimas – įskaitant vieną, kuris atrodo esąs „A-60“.
NV šaltiniai Ukrainos bepiločių sistemų pajėgose patvirtino, kad tą naktį Taganroge iš tiesų buvo surengtas didelio masto smūgis, kurį vykdė kelios gynybos pajėgų vienetai. Šaltinis teigia, kad „A-60“ sunaikinimas yra labai tikėtinas, tačiau tai dar reikia patvirtinti būsimais palydoviniais vaizdais.
„A-60“ yra skraidanti laboratorija, sukurta remiantis sovietiniu transportiniu lėktuvu „Il-76MD“, skirta lazerinių ginklų bandymams. Projektas buvo sukurtas aštuntajame dešimtmetyje, kaip dalis Sovietų sąjungos pastangų sukurti priešpalydovines lazerines sistemas. „A-60“ lazeris, kurio galia yra 1 megavatas, yra įmontuotas charakteringoje lėktuvo „kuproje“. Teoriškai šis lazeris galėtų „apakinti“ priešo palydovų optines sistemas ar netgi sugadinti jų jutiklius ir kitą įrangą.
Pirmasis prototipas pakilo į dangų 1981 m. Iš viso buvo pagaminti tik du „A-60“ orlaiviai. Antrasis savo pirmąjį skrydį atliko 1991 m. Po Sovietų Sąjungos žlugimo projektas buvo sustabdytas, tačiau po 2014 m. pasirodė keletas pranešimų apie tariamą įrangos modernizavimą, „A-60“ programos atnaujinimą ir netgi šio tipo orlaivių bandomuosius skrydžius prieš taikinių muliažus.
2024 m. birželį, kai NATO strateginiai žvalgybiniai dronai vis dažniau skraidė virš Juodosios jūros, Rusijos propagandistai teigė, kad „A-60“ gali sutrikdyti ar netgi išjungti Vakarų žvalgybos platformas – tačiau panaudojimo patvirtinimų nebuvo. Tuo pačiu metu oficialūs Rusijos šaltiniai ilgą laiką nekomentavo nieko apie „A-60“ projektą ar jo dislokavimą, rašo NV.
