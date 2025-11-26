Mokslas ir ITIšmanyk

Per puolimą Novorosijsko uoste Ukrainos gynybos pajėgos apgadino didelį Rusijos desantinį laivą.
Laivas yra pastatytas pagal projektą 1171. Pasak „Babel“ šaltinių Ukrainos saugumo tarnyboje, puolimo metu jis buvo prišvartuotas prie karinės bazės prieplaukos.
Šio tipo laivai yra skirti desantui išsilaipinti neapgyvendintose pakrantėse ir kariuomenės bei krovinių gabenimui jūra. Jie gali gabenti įvairių tipų šarvuotas mašinas, įskaitant tankus.
2022 m. Ukrainos kariuomenė okupuotame Berdainsko uoste sunaikino projekto 1171 desantinį laivą „Saratov“.
Pasak „Militarnyj“ šaltinių, šio projekto desantiniai laivai „Orsk“ ir „Nikolai Filchenkov“ liko Juodojoje jūroje.
Iš viso nuo plataus masto įsiveržimo pradžios, pagal Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenis, Rusija prarado 28 laivus.
Pagal projektą 1171 iš viso buvo pastatyta 14 tokių laivų. Tokio laivo ilgis – 113 m, didžiausias plotis – 15 m, grimzlė – 4,5 m. Laiva talpa – 1000 tonų, jį varo du dyzeliniai 6700 kW varikliai. Laivo greitis – iki 18 mazgų (33 km/h). Laivas gali gabenti 300–425 kareivių ir 20 tankų arba 40 šarvuočių – arba 1000 tonų krovinį. Laivą aptarnauja 55 žmonių įgula.
