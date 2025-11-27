Gudrybė, kurią atranda vis daugiau lietuvių: prekes krauna ne į vežimėlį, o tiesiai į savo kuprinę

Šventinės eilės kaip kantrybės testas
Situaciją dar labiau komplikuoja šventinė statistika. Duomenys rodo, kad gruodžio mėnesį pirkėjų srautai prekybos vietose išauga dešimtimis procentų, o piko valandomis gali padvigubėti. Tai patvirtina „Box Technologies“ ir „Intel“ 2025 m. duomenys: vidutinis žmogus eilėse praleidžia daugiau nei metus, dvi savaites ir vieną dieną. Pirkėjų kantrybė turi aiškias ribas – jei eilėje stovi daugiau nei 7 žmonės, daugelis ten stoti nesiruošia. Dar svarbiau yra laikas: praėjus vos 6–9 minutėms, dauguma pirkėjų tiesiog palieka prekes ir išeina.
Psichologiniai tyrimai JAV Kolumbijos universitete rodo, kad nežinomybė, kiek reikės laukti, subjektyviai pailgina laukimą net dvigubai – būtent šį efektą šventiniu metu žmonės patiria stipriausiai. Be to, jei pirkėjas jaučiasi užimtas arba gali kažką veikti laukimo metu, laikas praeina kur kas greičiau, o netolygiai judančios eilės ar matymas, kad kiti juda sparčiau, nuvilia labiausiai.
„Paaukoti daugiau nei metus gyvenimo vien stovėjimui eilėje yra prabanga, kurios šiuolaikinis žmogus tiesiog nebegali sau leisti. Tyrimai rodo, kad pirkėjų kantrybė išsenka vos per kelias minutes, o prieššventiniu laikotarpiu, kai laikas tampa dar brangesnis, kiekviena pradelsta akimirka eilėje pirkėjui atrodo dvigubai ilgesnė“, – sako J. Rapkauskas.
Eilės gali dingti... telefone?
Vien tradiciškai paspartinti atsiskaitymo procesą šiandien nebeužtenka – pats modelis nebeatitinka šiuolaikinio pirkėjo poreikių. Norint realiai sutrumpinti eiles, reikia keisti pačią apsipirkimo logiką. Čia į pagalbą ateina technologijos, kurios kasą iš matomos, fizinės vietos paverčia beveik nematoma funkcija pirkėjo telefone – taip eilė išnyksta dar prieš jai susiformuojant.
Technologijų poreikį patvirtina ir 2025 m. bendrovės atlikta apklausa. Iš tų pirkėjų, kurie jau yra išbandę prekių skenavimą mobiliąja programėle, 26 proc. tai darė „Rimi“ prekybos tinkle. Pagrindinė priežastis, kuri skatina rinktis šį apsipirkimo būdą, yra pragmatiška – tai laiko taupymas. Tyrimo duomenimis, net 69 proc. lietuvių mobilųjį skenavimą vertina todėl, kad jis taupo jų laiką. Taip pat pirkėjams svarbu, kad naudojant programėlę yra patogiau atsiskaityti už prekes bei panaudoti lojalumo kortelę.
Parduotuvių tinklo „Rimi Lietuva“ IT valdymo partneris Anatolijus Petrovas teigia, kad didžiausias pirkėjų aktyvumas stebimas savaitgaliais, taip pat prieš šventes ir jų metu. Darbo dienomis intensyviausias laikotarpis yra popietės ir vakaro valandos, o daugiausia laiko žmonėms užtrunka prekių paieška.
„Kai parduotuvėse didžiausias pirkėjų srautas, mobilusis skenavimas leidžia išvengti fizinių kasų ir viską atlikti tiesiog telefone. Matome, kad piko metu šio būdo naudojimas išauga. Tiesa, lyginant Baltijos šalis, labiausiai įgudę yra estai – ten kai kuriose parduotuvėse mobilusis skenavimas sudaro net iki 30 proc. visų atsiskaitymų“, – teigia A. Petrovas.
Prekes krauna tiesiai į savo kuprinę
Pats procesas pirkėjui nesudėtingas: vaikščiodamas po parduotuvę jis skenuoja prekes telefonu ir deda jas tiesiai į savo atsineštą krepšį, maišelį ar kuprinę. Taip nelieka vieno lėčiausių tradicinio apsipirkimo etapų – prekių skenavimo iš naujo pačiam ir sudėjimo į krepšį. Įprastai tai užtrunka 2–4 minutes, o esant dideliam krepšeliui – dar ilgiau.
„Didžiausias palengvėjimas pirkėjui ateina pabaigoje – viskas jau sudėta jo asmeniniame krepšyje ar kuprinėje, tad belieka tik nuskenuoti QR kodą terminale, apmokėti ir išeiti pro vartelius. Matydami galutinę sumą telefone ir galėdami atsiskaityti vos per kelias sekundes, žmonės jaučiasi ramiau, nes patys kontroliuoja savo apsipirkimą. Pirkėjai šią technologiją renkasi ne dėl mados, o todėl, kad ji padeda tiesiog greičiau grįžti iš parduotuvės namo“, – sako J. Rapkauskas.