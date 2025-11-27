Klaipėdos uoste įjungė pirmąjį privatų 5G tinklą šalyje

„Privataus savarankiško 5G SA tinklo startas Klaipėdos uoste įrodo, kad Lietuvoje galime kurti pasaulinio lygio sprendimus. Šis technologinis proveržis įgalina saugesnę infrastruktūrą, pramonės automatizaciją ir visiškai naujo masto inovacijas. Klaipėdos uostas kartu su „Telia“ tampa šio proveržio lyderiais, o pirmasis skambutis – tik pradžia. Neabejoju, kad netrukus privataus 5G SA galimybes įvertins ir kitos strategiškai svarbios Lietuvos įmonės“, – teigia Giedrė Kaminskaitė-Salters.
Privatus savarankiškas 5G SA tinklas yra uždaras, visiškai atskirtas nuo viešojo ryšio tinklas, kurį valdo pati įmonė. Visi duomenys keliauja tik uždarame tinkle, be jokių saugumo kompromisų. Toks tinklas suteikia kelis esminius privalumus: maksimalią spartą, minimalią signalo delsą, stabilų padengimą net ir sudėtingiausiose zonose. Visi tinklo pajėgumai skirstomi pagal konkrečios įmonės poreikius realiu laiku ir garantuoja aukščiausio lygio pramoninio lygio patikimumą.
„Privataus 5G tinklo bandymai pabrėžia nuoseklią Klaipėdos uosto lyderystę diegiant inovatyvius sprendimus ir automatizuojant savo procesus. Ši infrastruktūra sudarys galimybes išmaniajam krovinių valdymui, autonominiam transportui bei kitiems moderniems sprendimams, kurie stiprins uosto saugumą ir efektyvumą. Tai padės Klaipėdos uostui dar labiau sustiprinti pozicijas Baltijos jūros regione“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Privatus 5G ryšys įdiegtas naudojant tik Europos Sąjungoje pagamintą įrangą. Pasak G. Kaminskaitės-Salters, toks pasirinkimas neatsitiktinis – įrangos kilmė užtikrina aukštus kibernetinio saugumo standartus, lengvesnę priežiūrą ir skaidresnę tiekimo grandinę. Tai ypač svarbu diegiant kritinę ryšio infrastruktūrą uoste, kur saugumas ir patikimumas yra absoliutus prioritetas.
Įdiegus privatų 5G SA tinklą, Klaipėdos uosto direkcija ir krovos kompanijos testuos tinklo galimybes realiomis uosto veiklos sąlygomis. Itin žema duomenų perdavimo delsa bus labai svarbi procesams, kuriems reikia greitos reakcijos. Tinklo dalijimas į atskiras virtualias dalis leis tam tikroms užduotims sukurti atskiras ryšio „juostas“ vidiniame tinkle, kad jos netrukdytų viena kitai. Telefonai turės galimybę skambinti tiesiogiai per 5G tinklą, o vieno mygtuko skaitmeninių racijų sprendimas leis darbuotojams komunikuoti iš karto su visais esančiais tinkle vos vienu mygtuko paspaudimu. Visa tai padės įvertinti, kaip šios technologijos veikia realioje Lietuvos uostamiesčio industrinėje aplinkoje.
Interneto kokybės testavimo bendrovės „Ookla“ duomenimis, vos dešimtadalis pasaulio operatorių yra įdiegę komercinius 5G tinklus, todėl šis žingsnis dar kartą patvirtina telekomunikacijų kompanijos ir Lietuvos technologinę lyderystę ir rodo, kad Lietuva priklauso prie valstybių, kurios formuoja ryšio ateitį, o ne ją vejasi. „Telia“ privataus 5G SA tinklo atsiunčiamų duomenų greitis Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste sieks iki 1,5 gigabito per sekundę (Gb/s), o išsiunčiamų – iki 120 megabitų per sekundę (Mb/s).
telekomunikacijos5GKlaipėda
Rodyti daugiau žymių