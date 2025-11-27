Pateikė naujų žinių apie „Cyberpunk 2“

„Cyberpunk 2077“ sėkmė išlieka viena didžiausių „CDPR“ ir žaidimų pramonės staigmenų per pastaruosius penkerius metus, rašo „Game Rant“. Nepaisant problematiško starto 2020 m., šis veiksmo RPG žaidimas susilaukė tokio populiarumo, kad tapo pagrindiniu studijos pajamų šaltiniu. Šis finansinis stabilumas dabar sudaro sąlygas „CDPR“ kurti kitą didelį „Cyberpunk“ žaidimą, kuris pamažu vystomas – nors „The Witcher 4“ ir toliau lieka pagrindiniu prioritetu.
„Cyberpunk 2“ – realus, bet dar anksti apie jį kalbėti
Gegužę paskelbtame pranešime, susijusiame su 2025 m. pirmojo ketvirčio finansiniais rezultatais, „CDPR“ patvirtino, kad „Cyberpunk 2“ pateko į ikigamybinį etapą. Tuo pačiu metu buvęs žaidimo vidinis pavadinimas „Project Orion“ buvo pakeistas į „Cyberpunk 2“ – nors tai greičiausiai yra laikinas pavadinimas. 2025 m. spalį prie projekto dirbo 135 kūrėjai – nors prieš kelis mėnesius jų buvo 116.
Ką iki šiol žinome apie „Cyberpunk 2“
Nors „Cyberpunk 2“ dar yra ankstyvoje kūrimo stadijoje, tai nesustabdė „CDPR“ nuo tam tikrų detalių apie jį atskleidimo, atsižvelgiant į tai, kurioje proceso stadijoje jis šiuo metu yra. Tokių detalių yra nedaug, tačiau pastaraisiais mėnesiais paaiškėjo keletas svarbių dalykų: „Cyberpunk 2“ žaidime, kaip pranešama, bus įtrauktas antrasis didelis miestas. „CDPR“ gali siekti, kad „Cyberpunk 2“ žaidime minios būtų labiau reakcingesnės, žaidimo stilius – įvairesnis, o pasaulio sistemos – patobulintos. Kūrėjų darbo skelbimai rodo galimas internetines arba daugelio žaidėjų sistemas.
„Cyberpunk 2“, kaip pranešama, bus įtrauktas antrasis miestas. Remiantis frančizės kūrėjo Mike'o Pondsmitho interviu, ši nauja vietovė turėtų priminti „nepasisekusią Čikagą“ (angl. Chicago gone wrong) su grubesne, galbūt labiau distopine atmosfera nei neoninis noir stiliaus Naitsitis. Tačiau Naitsitis, tikėtina, vis dar bus įtrauktas į žaidimą.
„CDPR“ darbo skelbimai taip pat išduoda tam tikras „Cyberpunk 2“ galimybes. Nors šie darbo skelbimai jau nebeviešinami, pagal „Video Games Chronicle“ informaciją, juose buvo reikalaujama „glaudžiai bendradarbiauti su sistemų projektavimo komanda, siekiant sukurti realistiškiausią ir reaktyviausią minios sistemą iš visų iki šiol sukurtų žaidimų“. Be to, toks darbuotojas būtų atsakingas už „įsimintinas kovas“ ir „įvairias patirtis, pritaikytas visiems galimiems žaidimo stiliams“. Galiausiai, dar daugiau darbo skelbimų patvirtino galimą „Cyberpunk 2“ daugelio žaidėjų režimą, kurio buvo atsisakyta „Cyberpunk 2077“ žaidime.
Ką „Cyberpunk 2“ galėtų pasiūlyti
Atsižvelgiant į tai, kas jau numatyta žaidimui, galima spėlioti, ką „Cyberpunk 2“ galėtų pasiūlyti funkcionalumo, mechanikos ir sistemų atžvilgiu. Kai kurios didžiausios „Cyberpunk 2077“ kritikos taip pat gali nurodyti įvairius patobulinimus, kuriuos „Cyberpunk 2“ galėtų pasiūlyti savo pirmtako formulės atžvilgiu.
- Gilesnis šalutinis turinys ir veikla atvirame pasaulyje.
- Reaguojantys NPC ir dinamiškas miesto gyvenimas.
- Sisteminė, žaidėjo valdomo žaidimo stiliaus įvairovė.
- Stabilesnė veikla ir mažiau techninių problemų su „Unreal Engine 5“.
- Galimybė žaisti internete ar daugelio žaidėjų režimu.
- Didesnė pasaulio tyrinėjimo įvairovė.
Žinoma, visa tai yra spekuliatyvu – nors kai kurie dalykai remiasi informacija, kurią „CDPR“ jau pateikė: pavyzdžiui, didesnė pasaulio tyrinėjimo įvairovė, turint omenyje antrąjį miestą. Tačiau kiti dalykai vis dar atrodo labiau savaime suprantami – pavyzdžiui, geriau veikiantis „Unreal Engine 5“ ir reaktyvesnių NPC potencialas – nes tai iš pradžių buvo pagrindinis „Cyberpunk 2077“ kritikos punktas.
Kada „Cyberpunk 2“ galėtų iš tikrųjų pasirodyti
Įdomiausias klausimas – kada „Cyberpunk 2“ iš tikrųjų pasirodys. Remiantis finansine ataskaita, „CD Projekt“ generalinis direktorius Michałas Nowakowskis užsiminė, kad kitas „Cyberpunk“ žaidimas greičiausiai pasirodys ne anksčiau kaip 2030 m. Tai, žinoma, susiję su tuo, kad šiuo metu kūrėjų prioritetas yra „The Witcher 4“, kuris buvo pristatytas pernai vykusiuose „Game Awards“ apdovanojimuose.
Kol kas „Cyberpunk 2“ pasirodymas dar toli – tačiau naujausia CDPR informacija aiškiai rodo, kad tęsinys vis dėlto nuosekliai kuriamas, ir studija intensyvina kelių komandų darbą, todėl gerbėjams gali tekti kiek ilgiau palaukti – bet bent jau jie turi aiškesnį vaizdą, kuria linkme juda frančizė, rašo „Game Rant“.