Lenkijoje sulaikytas rusų programišius

M. Kierwinskis ketvirtadienį platformoje „X“ rašė, kad Centrinio kibernetinių nusikaltimų biuro (CBZC) sulaikytas vyras kaltinamas „sunkiais nusikaltimais, įskaitant neteisėtą kišimąsi į Lenkijos bendrovių informacinių ir ryšio technologijų sistemas“.
Tyrėjai teigia, kad iš Rusijos kilęs įtariamasis įsilaužė į vienos elektroninės prekybos platformos saugumo sistemas, gavo prieigą prie jos duomenų bazių ir jas pakeitė. Prokurorai mano, kad jis gali būti susijęs su kitais kibernetiniais nusikaltimais kitose Europos Sąjungos šalyse.
Programišiui buvo pareikšti kaltinimai, prokurorų prašymu jam skirtas trijų mėnesių ikiteisminis areštas.
Be to, valdžios institucijos nustatė, kad vyras 2022 m. neteisėtai atvyko į Lenkiją, o kitais metais jam buvo suteiktas pabėgėlio statusas.
LenkijaRusijaprogramišiai
