Mokslas ir ITIšmanyk

Lenkijoje sulaikytas rusų programišius

2025 m. lapkričio 27 d. 12:01
Jūras Barauskas
Lenkijoje buvo sulaikytas rusas, įtariamas tuo, kad šalyje vykdė kibernetines atakas, pranešė lenkų vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.
Daugiau nuotraukų (1)
M. Kierwinskis ketvirtadienį platformoje „X“ rašė, kad Centrinio kibernetinių nusikaltimų biuro (CBZC) sulaikytas vyras kaltinamas „sunkiais nusikaltimais, įskaitant neteisėtą kišimąsi į Lenkijos bendrovių informacinių ir ryšio technologijų sistemas“.
Tyrėjai teigia, kad iš Rusijos kilęs įtariamasis įsilaužė į vienos elektroninės prekybos platformos saugumo sistemas, gavo prieigą prie jos duomenų bazių ir jas pakeitė. Prokurorai mano, kad jis gali būti susijęs su kitais kibernetiniais nusikaltimais kitose Europos Sąjungos šalyse.
Programišiui buvo pareikšti kaltinimai, prokurorų prašymu jam skirtas trijų mėnesių ikiteisminis areštas.
Be to, valdžios institucijos nustatė, kad vyras 2022 m. neteisėtai atvyko į Lenkiją, o kitais metais jam buvo suteiktas pabėgėlio statusas.
LenkijaRusijaprogramišiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.