Mokslas ir ITIšmanyk

Pasikeitė NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys kariniai kontingentai

2025 m. lapkričio 27 d. 16:36
Lapkričio 27 d. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse atliekančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Jubiliejinę, 70-ąją misiją perima Ispanijos karinių oro pajėgų kontingentas su aštuoniais naikintuvais „Eurofighter Typhoon“. Keturi iš jų vykdys oro policijos misiją, o keturi veiks pagal NATO rotacinį oro gynybos modelį.
Daugiau nuotraukų (4)
Ceremonijos metu oficialiai atsisveikinta su 69-ąją misiją vykdžiusiais Vengrijos ir Ispanijos karinių oro pajėgų kontingentais. Pastaruosius keturis mėnesius Baltijos šalių oro erdvė buvo saugoma pasitelkiant keturis Vengrijos naikintuvus „Gripen“ ir aštuonis Ispanijos „Eurofighter Typhoon“. Iš viso 69-ojoje misijoje dalyvavo apie 300 karių: lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, ryšių, logistikos ir kitų sričių specialistai. Tarnybos Šiauliuose metu kontingentai aktyviai bendravo su miesto visuomene, priėmė moksleivių ir studentų ekskursijas bei dalyvavo Šiaulių miesto renginiuose.
„NATO oro policijos misija Baltijos šalyse ir rotacinis oro gynybos modelis yra kertiniai Aljanso atgrasymo ir gynybos ramsčiai mūsų regione. Dabartinėje saugumo aplinkoje būtina toliau stiprinti oro gynybą prieš visą galimų grėsmių spektrą. Esame dėkingi Ispanijos ir Vengrijos kontingentams už nuoseklų indėlį ir atsakingą tarnybą, ypač pastaraisiais mėnesiais dažnėjant oro erdvės pažeidimams. Jų buvimas Baltijos šalyse yra aiški sąjungininkų solidarumo ir ryžto ginti NATO rytinį flangą išraiška. Sveikindami Ispanijos kontingentą perimant pagrindinę misijos atsakomybę, tikimės, kad bendromis pastangomis ir toliau užtikrinsime saugią Baltijos regiono oro erdvę“, – ceremonijoje kalbėjo viceministras Tomas Godliauskas.
Ispanijos karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvaus dešimtąjį kartą.
NATO šalys pradėjo siųsti savo karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvę nuo 2004 metų kovo mėnesio, kada Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis. Nuo to laiko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdė jau 17 sąjungininkių.
NATO oro policijos misijaNATO naikintuvai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.