„Kirby Air Riders“ apžvalga: visiškai kitoks lenktynių žaidimas

Kažkam gali pasirodyti, kad „Kirby Air Riders“ yra tas pats kas taip pat šiemet išleistas „Mario Kart World“ tik su kitais personažais ir kad šitaip „Nintendo“ bando pasipinigauti. Bet iš tikro viskas yra netgi atvirkščiai – „Kirby Air Riders“ visiškai tęsia tai, ką 2003 metais pradėjo jo pirmtakas ir pristato šį unikalų žaismą dabartinei žaidėjų kartai. Kita vertus, čia galima padaryti gerą skirtį: jeigu norite tobulo žaidimo vakarėliams arba tokio, kurį planuojate žaisti su kitais šeimos nariais, tada jūsų pasirinkimas turėtų neabejotinai būtų „Mario Kart World“. Na, o jei žaisti norėsite vienas ar viena, tuomet tam tikslui žymiai labiau tiks „Kirby Air Riders“, nes jis turi net atskirą ir visai didelį vienam žaidėjui skirtą istorijos režimą.
Lenktynės su vienu mygtuku
Teoriškai, „Kirby Air Riders“ turėtų būti labai paprastos ir lengvos lenktynės, o žvelgiant į viršelį – apskritai tokios, kur skirtos tik vaikams. Neapsigaukite, tai gana klastingas apdangalas, nes realybėje pradėsite atsipalaidavę lenktyniauti ir pamatysite, kad liekate 5 ar 6 vietoje. Kodėl? Juk iš principo tai lenktynės, kuriose net nereikia laikyti atskiro mygtuko, kad transporto priemonė judėtų į priekį – čia veikėjas į priekį juda pats. Tai kur tuomet paslaptis?
O paslaptis tame, kad šis žaidimas – labai gretas ir nors jame dažniausiai spausime vos vieną mygtuką tam, kad tvarkingai „išimtume“ posūkius, čia paraleliai nuolat vyks veiksmas. „Kirby Air Riders“ paremtas ta pačia mechanika kaip ir bet kuris kitas „Kirby“ žaidimas – šis veikėjas gali įtraukti į save priešus, o tuomet perimti jų galias. Taigi, to griebtis reikės ir lenktynių trasose, o lenktyniaujant ne visos galios bus tinkamos ar naudingos konkrečioje atkarpoje. Kadangi įsiurbti priešus ir perimti jų sugebėjimus čia mokės visi veikėjai, iš to ir kyla tam tikras sudėtingumo lygis. Pavyzdžiui, žaidžiant pasirinkus „Normal“ sudėtingumo lygį jau tikrai pasitaikys lenktynių ar situacijų, kurias gali tekti kartoti. O jei to bus per maža – dar galima pasimėgauti ir „Hard“ sudėtingumo lygiu.
Dviese – pernelyg chaotiška
Jei mėgstate su antra puse (arba vaikais ar net visa šeima) žaisti neįpareigojančius, bet labai smagius žaidimus, vienas pirmųjų į galvą šauna „Mario Kart World“. Ir tikrai ne be reikalo – jis labai gerai subalansuotas žaisti keliese: visi lygiai dinamiški, bet pakankamai įkandami, žaidimo mechanika skatina varžymąsi, tačiau niekada neperlenkia šios lazdos ir galiausiai, tai tiesiog gerai sukaltas žaidimas.
O „Kirby Air Riders“ žaidžiant dviese, jis yra tiesiog per daug chaotiškas. Pusę viso laiko labiau ne varžaisi su kolegomis, o bandai įtempęs akis suprasti, kas tiksliai vyksta ekrane ir tada pabandyti išsisukti iš kiekvienos spalvingai chaotiškos situacijos nei sekti, ką daro kitas ar – dar daugiau – bandyti aplenkti. Taigi, dėl šios priežasties tikrai nerekomenduoju šio žaidimo, jei jį perkate tik dėl vakarėlių ar norėdami pažaisti su kitais šeimos nariais – nes gali būti, kad po trijų lenktynių „Kirby Air Riders“ bus padėtas į šalį, o jį žaidimų lentynoje aplenks „Mario Kart World“. Bet jei mėgstate lenktynes, neapleiskite naujųjų „Kirby“ lenktynių, nes šis žaidimas suspindi būtent solo kampanijoje.
Lenktynės su kosminiu siužetu
Prisipažinsiu: mažiausiai, ko tikėjausi, tai „Kirby Air Riders“ žaidime aptikti siužetinę kampaniją su vaizdo intarpais ir absoliučiai „nurauta“ istorija. Siužetas čia kosminis tiesiogine to žodžio prasme ir kūrėjai skrupulingai seka mums pasaką apie tai, kaip visi personažai gavo savo netradicines transporto priemones, kas už tai atsakingas ir kokia dabar mūsų, žaidėjų, misija.
Detaliai viso siužeto nenoriu nupasakoti, nes viena vertus tai yra sudėtinga padaryti naudojant tradicinius žodžius, o kita vertus – nesinori sugadinti įspūdžio. Kai žaidi ir savo akimis bei ausimis matai tai, kas čia vyksta, jausmas apima tikrai savotiškas. Taigi, jei ieškote ko nors labai keisto – bet ta gerąja ir japoniška prasme – „Kirby Air Riders“ yra būtent tai.
Įdomu ir tai, kad siužetinis šio žaidimo režimas „Road Trip“ yra ganėtinai įdomus ir savo žaismu. Čia mes kiekviename skyriuje turėsime nuvykti tam tikrą atkarpą, o jos metu sutiksime kitus varžovus, netikėtus patobulinimus ar bosus. Kaskart sutikus priešus, turėsime pasirinkti vieną iš trijų lenktynių tipų ir, žinoma, tas lenktynes laimėti.
Smagu, kad kūrėjai įneša nemažai įvairovės ir vienos lenktynės bus dėl taškų, kitos – su kamera iš viršaus, trečios tiesiog tradicinės ir t. t. Šitaip kūrėjai į istorijos režimą įneša labai daug dinamikos, todėl niekada nežinai, kas laukia už horizonto. Tiesa, sutinkami bosai kiek erzina, nes kovos su jais ne visai patogios, kartais valdymas mus paves, todėl gali tekti ir kiek pasinervinti su pulteliu rankose.
Kita vertus, kaskart perėjus skyrių mes būsime apdovanoti naujais siužetiniais vaizdo intarpais ir toliau seksime beprotišką žaidimo istoriją. Na ir žinoma, jei norėsite pačios geriausios pabaigos, žaidimą teks žaisti antrą kartą ir prisilaikyti tam tikrų kriterijų, bet jei įkrisite į šį Alisos, o jei tiksliau – „Kirby“ urvą, tuomet surinkti ar sužinoti viską norėsis natūraliai.
Nebanali įvairovė
O kaip dėl įvairumo? Viso kūrėjai mums siūlo rinktis iš 21 vieno veikėjo, kurie atsirakina progresuojant žaidime. Taigi, pasirinkimo – sočiai. Taip pat čia įdiegta labai sumani tobulėjimo sistema, nes praktiškai nuolat tiesiog žaisdami rinksime mylias ar atrakinsime naujus daiktus, spalvas, transporto priemonių detales ir kt. Už sukauptas mylias tuos daiktus parduotuvėje galėsime nusipirkti, o taip pat ir panaudoti tobulinant savo transporto priemonę.
Galų gale, kartais gausime progą ir nusipirkti visiškai naujas judėjimo priemones, kurios visos bus tarsi efemeriškos – skraidantis debesis, žvaigždė ir pan. Žinoma, pasitaikys ir dar originalesnių ar net technologiškai sudėtingų, bet visos jos ir bus vis kitaip valdomos. Todėl ko jau ko, bet būtent įvairumo šiame žaidime tikrai daug ir kūrėjai žinojo, kaip visa tai tinkamai pateikti. Tad nors žaidimą labiausiai verta žaisti vienam, tai daryti tikrai nenuobodu.
Gražus ir skambus
Iš grafinės pusės „Kirby Air Riders“ tikrai nepretenduoja nuskinti gražiausiai ar įspūdingiausiai atrodančio žaidimo apdovanojimų, tačiau jo aplinkos spalvingos, traukia akį, o pačios lenktynės vyksta labai greitai ir nei kiek nestringa. Veiksmo, nuolatinių efektų bei greičio pojūčio šiame žaidime tikrai daug, tas maloniai stebina tai, jog jis ne tik nestringa, bet ir veiksmo kupinose scenose nesulėtėja.
Norisi pagirti žaidimo muzikinį foną, nes jis pagavus, palaiko tempą, keičiasi pagal ekrane matomą situaciją, o svarbiausia -garso takelis primena senus gerus „Nintendo“ žaidimus iš 90-ųjų. Tad jei esate senas vaikis, kuris augo su „Nintendo“ konsolėmis, „Kirby Air Riders“ gali rimtai numalšinti nostalgijos niežulį ar, bent jau, maloniai jį apmaldyti. Iki kito karto, žinoma.
Kaip kalėdinis žaisliukas
Reziumuojant, galbūt „Kirby Air Riders“ ir nepretenduoja į tokius žaidimus, kuriuos be išlygų būtina turėti savo lentynoje. Bet gal kūrėjai to ir nesiekė? Kadangi artėja Kalėdos, labiausiai „Kirby Air Riders“ primena vieną tų akį traukiančių kalėdinių žaisliukų, kybančių ant eglutės. Jei jau jį pamatai, tada norisi prieiti arčiau, apžiūrėti, o gal ir užsikabinti ant savo eglutės.
Taip, išliekamosios vertės „Kirby Air Riders“ nesuteiks, bet tai tikrai įtraukus, smagus ir vasariškai spalvingas žaidimas, kuris tiesiog sutvertas tiems ilgiems, šaltiems ar tingiems žiemos vakarams. Tik nepirkite jo tam, kad žaistumėte su draugais ar šeima – šiam tikslui geriau pasirinkite „Mario kart World“, o „Kirby Air Riders“ tegul lieka vienišiams arba tiems, kas žaisti įpratę solo ir keisti to net per šias Kalėdas neketina.