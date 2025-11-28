Patvirtinta: Lietuvos kaimynė perka rekordinį garsiųjų JAV karinių sraigtasparnių kiekį

Pasak „Boeing“, užsakymas apima 96 orlaivius Lenkijos ginkluotosioms pajėgoms – tai didžiausias „Apache“ pirkimas, kurį kada nors yra atlikusi užsienio kariuomenė.
Remiantis „Boeing“ pranešimu spaudai, pristatymas į Lenkiją turėtų prasidėti 2028 m. Lenkijos krašto apsaugos ministerija jau ruošiasi naujajam parkui, pilotai ir techniniai darbuotojai šiuo metu dalyvauja mokymuose. Kaip pažymėjo bendrovė, ministerija šiuo metu iš JAV kariuomenės nuomojasi aštuonis „Apache“ sraigtasparnius, kad palengvintų perėjimą.
„Šis svarbus susitarimas leidžia mums pradėti kurti vieną didžiausių ir galingiausių „Apache“ parkų, kokį kada nors matė pasaulis, – sakė „Boeing“ Atakos Sraigtasparnių Programų viceprezidentė Christina Upah. – Glaudžiai bendradarbiaudami su Lenkijos ginkluotosiomis pajėgomis, mes sutelkiame dėmesį į disciplinuotą vykdymą, kad padėtume stiprinti Lenkijos gynybos pajėgumus ir patenkinti didelę pažangiausių atakos sraigtasparnių paklausą.“
„AH-64E“, pagamintas „Boeing“ ir naudojamas 19 šalių visame pasaulyje, yra naujausias ir pažangiausias „Apache“ modelis. Šis orlaivis užtikrina geresnį ryšį, navigaciją ir atnaujintas misijų sistemas, pritaikytas įvairioms kovos sąlygoms. Bendrovė pažymėjo, kad „Apache“ platforma per dešimtmečius naudojimo subrendo, o visame pasaulyje eksploatuojama daugiau nei 1300 orlaivių. Techninę priežiūrą ir mokymus teikia „Boeing Global Services“.
Bendrovė taip pat pabrėžė pramoninį bendradarbiavimą, kuris lydės pardavimą. Pagal praėjusiais metais su Lenkijos nacionalinės gynybos ministerija sudarytą kompensavimo susitarimą, vietos pramonė atliks pagrindinį vaidmenį „Apache“ flotilės techninės priežiūros ir ilgalaikio palaikymo srityje. „Boeing“ teigia, kad įsteigs mokymo programas ir padės kurti kompozicinių medžiagų laboratoriją, kuri rems būsimą techninę priežiūrą ir gamybą Lenkijoje.
„Boeing“ šių metų pradžioje savo gamykloje Mesoje, Arizonoje, paminėjo 50-ąsias „Apache“ pirmojo skrydžio metines. Pastaraisiais mėnesiais „Boeing“ pristatė naujus „Apache“ sraigtasparnius Australijos kariuomenei, Indijos kariuomenei ir Maroko karališkosioms oro pajėgoms, taip išplėsdama platformos pasaulinį mastą – nes pažangių atakos sraigtasparnių paklausa toliau auga.
„Boeing“, didžiausias JAV aviacijos ir gynybos gamintojas, toliau kuria ir remia komercines, karines ir kosmines sistemas klientams daugiau nei 150 šalių, rašo „Defence Blog“.
karo aviacijakarinis sraigtasparnisAH-64 Apache
