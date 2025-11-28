Unikalus interviu: ukrainietis papasakojo apie naudojimąsi prancūziškais naikintuvais „Mirage 2000“

Kadangi šiuo metu oro pajėgose tarnauja tik nedidelis skaičius „Mirage 2000“ naikintuvų, prancūziško gamybos reaktyvinio lėktuvo pasirodymas aktyviame koviniame reide leido tiesiogiai pamatyti, kaip ši platforma naudojama prieš Rusijos oro grėsmes.
Pilotas sakė, kad prieš pereidamas prie „Mirage“ jis skraidė sovietinių laikų naikintuvu. „Anksčiau skraidžiau „Su-27“. Dabar pilotuoju „Mirage 2000“. Mano įspūdžiai apie naują orlaivį yra labai geri“, – sakė jis. Stovėdamas šalia orlaivio, jis paaiškino nuolatinį spaudimą, kurį kelia veikimas iš laikinių oro bazių dėl nuolatinių Rusijos smūgių. „Dabar esame operatyvinėje oro bazėje. Tai jau trečioji šią savaitę. Priešas nuolat bando sunaikinti mūsų įrangą.“
Jis apibūdino vieną iš paskutiniųjų misijų, vykdytų esant tiesioginiam Rusijos ugnies spaudimui. „Paskutinė kovinė užduotis buvo vykdoma esant apšaudymui – „Shahed“ dronais, raketomis. Bet laimei, mums pavyko išgabenti įrangą ir išgelbėti savo gyvybes“, – pažymėjo jis.
Pasak piloto, Ukrainos lakūnai buvo mokomi tiesiogiai Prancūzijoje. „Aš mokiausi Prancūzijoje kartu su prancūzų naikintuvų pilotais. Maždaug šešis mėnesius mus mokė skraidyti ir naudoti ginklus dviviečiu mokomuoju lėktuvu „Mirage 2000“. Tada perėjome prie vienviečio lėktuvo – to paties, kuriuo skraidau dabar.“
Pagrindinis ginklas, matomas lėktuve, yra raketa „Magic 2“. „Tai yra „Magic 2“ raketa. Ji pasirodė esanti labai veiksminga. Jos sunaikinimo procentas yra beveik 100 proc.“, – sakė jis.
Pasak piloto, šio lėktuvo sėkmės rodiklis kovojant su Rusijos dronais ir raketomis yra itin aukštas.
„Šiuo lėktuvu priešų dronų ir raketų numušimo efektyvumas yra 98 proc. Tai įspūdingi skaičiai“, – kalbėjo pilotas. Jis sakė, kad šiuo metu lėktuvas turi šešis ženklus, žyminčius sėkmingus perėmimus, bet pažymėjo, kad jų turėtų būti daugiau. „Yra šeši, bet iš tikrųjų jų yra daug daugiau. Kartais tiesiog neturime laiko pridėti ženklų“, – sakė jis.
Nepaisant lėktuvo privalumų, jis pabrėžė esminį trūkumą: Ukrainai reikia didesnio nuotolio ginklų, kad galėtų atlaikyti Rusijos oro atakas. „Mano ir mano bendražygių nuomone, šiam lėktuvui trūksta didesnio nuotolio ginklų – kažko tarp efektyvumo ir mažesnės kainos, kad galėtume kovoti su priešo oro pajėgomis, su kuriomis susiduriame.“
Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina turi toliau plėsti savo technoparką. „Mums reikia tobulėti. Mums reikia daugiau naujų lėktuvų, daugiau naujų ginklų, kad galėtume atsilaikyti prieš mus grasinantį ordos puolimą“, – teigė pilotas.
Kalbėdamas apie ateities platformas, jis sakė, kad perėjimas prie pažangesnių vakarietiškų naikintuvų būtų nesudėtingas. „Jei galėčiau pereiti prie kito, geresnio nei „Mirage“, orlaivio, tikriausiai rinkčiausi „Rafale“. Nes tai yra tos pačios šalies orlaivis. Perkvalifikavimas vyktų daug greičiau.“ Jis pridūrė, kad „Rafale“ gebėjimas nešti „Meteor“ raketas, kurių veikimo nuotolis viršija tiesioginio matymo ribą, suteiktų Ukrainos pilotams daug geresnes priemones kovai su Rusijos orlaiviais.
Jis nurodė, kad taip pat palankiai vertintų kitus pažangius vakarietiškus naikintuvus. „Jei man būtų pasiūlytas toks orlaivis kaip „F-35“, „Rafale“ ar „Gripen“, aš mielai ir be dvejonių pereičiau prie šio orlaivio“, – nurodė pilotas.
Jis baigė pabrėždamas vieną dalyką: Ukrainos pilotai yra pasirengę, bet jiems reikia Vakarų paramos, kad galėtų toliau kovoti. „Mes esame pasirengę atlikti savo darbą bet kuriuo metu, bet vienintelis dalykas, kurio mums reikia, yra mūsų partnerių pagalba tiekiant šį ginklą ir visus kitus ginklus, kuriuos jie gali mums suteikti.“
Parengta pagal „Defence Blog“.
karo aviacijanaikintuvaiPrancūzija
